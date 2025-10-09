Diésel renobable producido en Palos (Huelva) convierte a Moeve en pionera en suministro a aeropuerto

HUELVA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Moeve ha comenzado a suministrar HVO --diésel cien por cien renovable--, en la Estación de Servicio que gestiona en el lado aire del Aeropuerto del Prat (Barcelona), convirtiéndose así en la primera en España dentro de un recinto aeroportuario. La empresa produce este biocombustible 2G a partir de aceites usados de cocina en su parque energético La Rábida (Palos de la Frontera, Huelva).

Según ha indicado la compañía en una nota de prensa, se trata de la estación que surte a toda la flota de vehículos terrestres que operan en este recinto, por lo que, a partir de ahora todas las operaciones terrestres de las aerolíneas y empresas de handling que trabajan en el aeropuerto de Barcelona van a poder descarbonizar su actividad.

El HVO logra reducir hasta en un 90% las emisiones de CO2 durante todo su ciclo de vida --desde la producción hasta su uso--, en comparación con los combustibles tradicionales. Además, su composición química es análoga a los combustibles fósiles, por lo que su utilización puede ser inmediata, ya que no es necesario realizar modificaciones en los motores ni en las infraestructuras de almacenamiento y distribución.

"Con el suministro de HVO en el Aeropuerto de El Prat comenzamos el abastecimiento de este biocombustible de segunda generación (2G) en instalaciones aeroportuarias, un paso más dentro de nuestro firme compromiso con la sostenibilidad del sector aéreo, al que ya suministramos SAF en los principales aeropuertos españoles", ha señalado el vicepresidente ejecutivo de Mobility de Moeve, Pierre-Yves Sachet.

Moeve produce este HVO a partir de aceites usados de cocina en su parque energético La Rábida (Palos de la Frontera, Huelva), fomentando así la economía circular.

Asimismo, con el objetivo de garantizar el suministro a sus clientes del transporte terrestre, marítimo y aéreo, la compañía está construyendo junto a Bio-Oils el mayor complejo de biocombustibles de segunda generación del sur de Europa, que anualmente tendrá una capacidad de producción de un millón de toneladas de HVO y SAF.

El objetivo de la compañía es convertirse en esta década en un "referente" de la transición energética y liderar en España y Portugal la producción de combustibles renovables, con una capacidad de producción anual de 2,5 millones de toneladas.