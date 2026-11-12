La Diputación de Málaga expone los 'Motivos para la esperanza climática' con Javier Peña

Presentación de los 'Motivos para la esperanza climática' a través del divulgador medioambiental y creador de la serie televisiva 'Hope!', Javier Peña, dentro del XI Encuentro Málaga Viva, celebrado en el Auditorio Edgar Neville. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha expuesto los 'Motivos para la esperanza climática' a través del divulgador medioambiental y creador de la serie televisiva 'Hope!', Javier Peña. Dentro del XI Encuentro Málaga Viva, celebrado en el Auditorio Edgar Neville, Peña ha expuesto proyectos alrededor del mundo con los que ya se está luchando contra los efectos del cambio climático.

Según ha explicado la institución provincial en una nota, si en anteriores ocasiones el Encuentro Málaga Viva servía para alertar sobre el aumento de temperaturas o la reducción y torrencialidad de las precipitaciones, en esta ocasión se ha buscado destacar el trabajo que realizan entidades de todo tipo que proporcionen esperanzan en el futuro climático.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha explicado que "con citas como esta ponemos de manifiesto el papel tan importante que cumplen los expertos a la hora de dar a conocer nuevos puntos de vista y soluciones reales a las amenazas de hoy en día".

A su juicio, la figura de los divulgadores "es esencial", porque "no solo arrojan luz sobre asuntos que desconocemos, sino también nos pueden ayudar en la toma de decisiones".

En un encuentro ambientado musicalmente por el grupo de música electrónica Bromo, Javier Peña se ha unido a miembros de Málaga por la Regeneración y Fundación Arborétum para explicar casos locales de lucha contra el cambio climático que tratan de influir en lo global.

"Los valores e iniciativas que hoy se han compartido en este encuentro -ha añadido Salado- van muy en la línea de las acciones que la Diputación de Málaga engloba en la estrategia de Málaga Viva desde hace una década: la implicación de nuestros vecinos en las arboladas; compensar la huella de carbono de nuestros turistas; el cuidado del patrimonio natural, como es el caso el entorno del pantano de La Viñuela o el Corredor Verde.

También ha destacado la iniciativa del uso de la biomasa para las calderas de edificios públicos; o el desarrollo del centro de experimentación Málaga Viva Lab en Ardales, "son algunos ejemplos de la llamada de la Diputación de Málaga a la esperanza y nuestras ganas de cambiar el rumbo de los acontecimientos", ha añadido.

PREMIOS MÁLAGA VIVA

El XI Encuentro Málaga Viva ha servido para entregar los IX Premios Málaga Viva que cuentan con cuatro categorías distintas: la modalidad Clima para ayuntamientos y otras entidades locales que ha recaído en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

Este municipio ha transformado una parcela municipal de 2.500 metros cuadrados de extensión, completamente degradada en una zona integrada con el paisaje, que proporciona un observatorio de fauna con un incipiente sotobosque mediterráneo.

En la categoría Árbol para asociaciones y ong's el premio ha sido otorgado a la Fundación Arborétum por la creación de un invernadero productivo y laboratorio de innovación ecológica, dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves, que combina producción agrícola biointensiva, regeneración del suelo, investigación aplicada y desarrollo comunitario.

En la modalidad Aire, para empresas, el premiado ha sido Thalassa Taller de Vinos que, en lugar de transformar un territorio para adaptarlo al cultivo, ha adoptado el criterio inverso, adaptando el cultivo a las condiciones de la dehesa y así consiguiendo una mayor sostenibilidad y biodiversidad a largo plazo.

Finalmente, en la categoría Tierra para centros educativos el premio ha recaído por segunda ocasión en el IES Rodríguez Delgado de Ronda, que ha diseñado y desarrollado una baldosa inteligente de bajo coste. Según ha apuntado la Diputación, este diseño es capaz de transformar la presión generada por las pisadas eléctricas en energía eléctrica, siendo diseñada por el propio alumnado.