El EducaBus acerca la sostenibilidad a nueve municipios de Almería con jornadas abiertas hasta el 3 de julio

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética del Ayuntamiento de Almería, Antonio Urdiales, y el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Almería, Manuel de la Torre, durante la visita al EducaBus. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía acerca la sostenibilidad a la ciudadanía en nueve municipios de la provincia a través del EducaBus, un aula itinerante con actividades gratuitas e interactivas sobre biodiversidad, economía azul, cambio climático e innovación ambiental que permanecerá este jueves y viernes en la Plaza de las Velas de la capital.

Tras su paso por Adra, Viator y Almería, la próxima semana visitará Garrucha, El Ejido y Mojácar. Posteriormente, hará parada en Vera, Níjar y Rioja, hasta completar una gira provincial que se prolongará hasta el próximo 3 de julio, según han trasladado la Administración autonómica y el Ayuntamiento de Almería en una nota.

Las visitas están abiertas al público en general y también pueden concertarse para asociaciones, colectivos y centros educativos a través del Portal Ambiental de Andalucía, del teléfono 644 471 216 o del correo electrónico 'educabus.csma@juntadeandalucia.es'.

El EducaBus, impulsado por la Junta y financiado con fondos europeos Feder, recorre distintos municipios andaluces con el objetivo de acercar a la población los principales retos ambientales actuales, así como las medidas y hábitos que "contribuyen a avanzar hacia un modelo más sostenible".

El delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Almería, Manuel de la Torre, ha señalado que una de las principales conclusiones de la visita es que "la sostenibilidad no es antagonista del desarrollo socioeconómico, sino su primera aliada".

"No se trata de que dejemos de hacer cosas, de que abandonemos actividades productivas, sino que las hagamos de manera inteligente, para no deteriorar el medio ambiente y a nosotros mismos, que formamos parte de él, como es lógico", ha asegurado.

El delegado ha defendido que existen "mil ejemplos" de cómo la sostenibilidad contribuye al progreso socioeconómico y ha citado la restauración hidrológico-forestal, que "no sólo" fomenta la biodiversidad y conserva el suelo, sino que incrementa los recursos hídricos disponibles y protege frente a los efectos de las lluvias torrenciales.

Asimismo, ha aludido a los avances en economía circular o en sistemas de cultivo agrícola más sostenibles, "como Almería está haciendo de manera ejemplar", y ha apuntado que todo ello "acaba repercutiendo también de forma positiva a nivel económico".

Por su parte, el concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética del Ayuntamiento de Almería, Antonio Urdiales, ha agradecido "la colaboración de todos los ciudadanos de Almería para hacer esa ciudad que queremos, más amable, más comprometida con el medio ambiente".

Según ha señalado, el EducaBus traslada "un mensaje muy importante", como es que la participación de todos es necesaria con gestos como la separación de residuos en el hogar para que después el Ayuntamiento pueda gestionarlos adecuadamente, o con la adopción de hábitos sostenibles en los desplazamientos.

ACTIVIDADES PARA TODAS LAS EDADES

El aula itinerante propone actividades gratuitas e interactivas adaptadas a todas las edades centradas en cuatro grandes áreas temáticas: gestión forestal sostenible y biodiversidad, economía circular, cambio climático y digitalización ambiental e innovación.

Para ello, incorpora paneles informativos, recursos multimedia y experiencias inmersivas que permiten conocer de forma práctica los principales desafíos ambientales y las soluciones que pueden aplicarse desde el ámbito institucional y personal.

El concejal almeriense ha agradecido a la Junta el desarrollo de esta actividad "en el marco del Mes del Medio Ambiente que estamos celebrando en la ciudad", donde a lo largo de junio se han programado más de 40 acciones para "concienciar y sensibilizar" a los almerienses sobre "lo importante que es cuidar del entorno que nos rodea".

Urdiales también ha destacado la importancia "de llevar a cabo acciones como esta", con paneles interactivos e informativos y actividades de realidad virtual, para que "de una manera sencilla, divertida y simple" cada ciudadano pueda aprender cómo aportar su "granito de arena" para que Almería sea "cada vez una ciudad mejor, más amable, más sostenible y respetuosa con el medio ambiente".