Emerge reúne en Aracena (Huelva) a "referentes nacionales" de la moda consciente a partir de este jueves

Cartel de las jornadas de moda sostenible Emerge en Aracena (Huelva). - DIPUTACIÓN DE HUELVA

ARACENA (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)

Las Jornadas de Moda Sostenible de la Sierra de Huelva (Emerge)reunirán los próximos 11 y 12 de junio en el Teatro Sierra de Aracena a algunas de las "voces más relevantes" del ecosistema nacional de la moda consciente, la circularidad textil y la regeneración aplicada al diseño.

Tal y como ha emitido la Diputación onubense en una nota, el encuentro, organizado por dicha institución provincial, ha activado la cuenta atrás con un programa que sitúa a Huelva "en una conversación de alcance creciente", en concreto, "cómo avanzar desde una moda basada en el volumen, el consumo rápido y el descarte hacia modelos más trazables, circulares, responsables y conectados con el territorio".

Así, durante dos días, Aracena acogerá a referentes como la fundadora de Slow Fashion Next y una de las "voces pioneras" en la formación y divulgación sobre moda sostenible en España, Gema Gómez; la fundadora de The Circular Project y directora de Circular Sustainable Fashion Week Madrid, Paloma García; la diseñadora y experta en moda sostenible, especializada en economía circular y en el desarrollo de materiales innovadores a partir de residuos, Sylvia Calvo; y Maitane Roldán, vinculada a Fashion Revolution Spain, movimiento internacional que trabaja por una industria textil "más justa, transparente y respetuosa con las personas y el planeta".

Además, el programa incorpora también a creadoras, diseñadoras y proyectos que están trasladando la sostenibilidad a procesos concretos. Entre ellas, la fundadora de Upcyclick, Mariola Marcet; la fundadora de IS, divulgadora y docente en ecodiseño y sostenibilidad, Isabel Díaz Rosado; la directora creativa de Taller Calquin, Marcela Vásquez; la fundadora de Materia Botánica y diseñadora textil sostenible, Almudena Cerezo; la diseñadora textil y cofundadora de Extremerinas, Charlotte Houman; la bióloga fundadora de Esencia Natural y cofundadora de Lanamerina, Sete Buenavista; el fundador y productor en Canaturex, Lorenzo Oliveiro; el diseñador de moda Javier Mojarro; y las fundadoras de Imagen Personal, Isabel Alfonso y Pastora López.

Junto a estas voces de ámbito nacional regional, Emerge suma la experiencia de entidades vinculadas a la economía social, la reutilización y la gestión responsable del residuo textil, como Koopera y Traperos de Emaús Huelva, además de proyectos de divulgación, regeneración territorial y consumo consciente como A Regenerar y Consumo Gusto. Esta combinación de perfiles permite abordar el futuro de la moda "desde una mirada amplia, y trascender la sostenibilidad para mostrar cómo se está aplicando ya en diferentes puntos de la cadena de valor".

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial de Huelva, David Toscano, ha destacado que "reunir en Aracena a voces de referencia nacional en moda sostenible, economía circular y regeneración textil refuerza una idea muy clara, Huelva tiene capacidad para activar nuevas oportunidades desde la cultura, la creatividad y el compromiso con el territorio".

Para la promotora de Emerge y fundadora de Humana Ecoprint, Mar Humanae, "reunir en Aracena a estas voces es una forma de demostrar que el cambio no pertenece solo a los grandes centros urbanos ni a los grandes discursos. Ya hay personas y proyectos trabajando desde la práctica, desde los materiales, desde la reutilización, desde la educación y desde el territorio".

Frente a los formatos centrados solo en la pasarela o en la tendencia, Emerge se plantea como un espacio de trabajo y encuentro entre profesionales, instituciones, proyectos sociales, creadoras, empresas y ciudadanía. Su propósito es "contribuir a generar comunidad, activar alianzas y posicionar a Huelva como un territorio capaz de impulsar innovación cultural y sostenible desde lo local".

En suma, las jornadas abordarán cuestiones como la educación y la comunicación ética en moda, la circularidad, la trazabilidad, la economía regenerativa, los pigmentos naturales, los procesos de tintura vegetal, la cadena de valor de la lana española y las nuevas oportunidades que pueden abrirse desde los territorios rurales. Las inscripciones son gratuitas y están abiertas en 'https://www.humanaecoprint.es/emerge/'.