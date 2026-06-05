Un estudio de la Universidad de Almería ve en la biomasa una vía energética frente al aumento de las noches tropicales

El investigador de la Universidad de Almería Juan Miguel Requena Mullor. - UAL

ALMERÍA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un estudio coliderado por la Universidad de Almería (UAL) y la Universidad de Michigan concluye que muchas de las zonas pobladas de Andalucía con mayor riesgo de sufrir calor nocturno coinciden con áreas con un "alto potencial" para producir residuos de biomasa, un recurso local que puede ayudar a anticipar la demanda de refrigeración y a plantear soluciones energéticas sostenibles.

La investigación, liderada por Juan Miguel Requena Mullor, del Grupo de Investigación RNM933 'Sostenibilidad, Resiliencia y Gobernanza de Sistemas Socio-Ecológicos' de la UAL, junto con científicos de la Universidad de Michigan, ha sido publicada en la revista 'ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing' bajo el título 'Linking problems with solutions: Biomass waste is where most needed to mitigate energy demand during tropical nights'.

La institución académica ha indicado en una nota que el trabajo ha partido del aumento de las temperaturas nocturnas, uno de los efectos "más preocupantes" del cambio climático en regiones mediterráneas como Andalucía.

Las denominadas "noches tropicales", aquellas en las que el termómetro no desciende de los 20 grados centígrados, dificultan el descanso, incrementan el malestar térmico de la población y disparan de forma inmediata el consumo de energía eléctrica por el uso de sistemas de aire acondicionado.

Ante este reto para la planificación energética y el diseño de las ciudades, el estudio aporta una perspectiva que vincula este problema ambiental con el potencial de las energías renovables locales. Para ello, la investigación ha evaluado si las zonas donde el calor nocturno aparece antes coinciden geográficamente con territorios capaces de generar residuos de biomasa a partir de su actividad económica.

Los científicos han utilizado información satelital de alta resolución y modelos estadísticos avanzados para cartografiar las áreas con mayor exposición al calor nocturno en Andalucía.

Los resultados evidencian que las noches tropicales irrumpen de manera más temprana en las zonas costeras y en los grandes núcleos urbanos, mientras que los espacios con mayor cobertura de vegetación o con presencia de masas de agua logran retrasar la aparición de estas altas temperaturas.

BIOMASA RESIDUAL

La principal novedad del estudio radica en la identificación de una coincidencia espacial "idónea", ya que muchas de las zonas pobladas con mayor riesgo de sufrir calor nocturno y, por tanto, con mayor demanda de refrigeración, coinciden con áreas que tienen un "alto potencial" de producción de residuos de biomasa.

Esta biomasa está constituida por restos procedentes de actividades agrícolas, forestales, ganaderas, urbanas o industriales que pueden "ser aprovechados de forma limpia para producir energía". La idea de partida ha sido "conectar el problema con la solución", de forma que los territorios que más energía van a necesitar para combatir el calor sean también los que generan estos residuos.

Según la UAL, esta coincidencia abre una oportunidad para diseñar estrategias energéticas eficientes, disminuir la dependencia de combustibles fósiles no renovables y optimizar los recursos de la propia región.

A corto plazo, las conclusiones del estudio ofrecen una guía para que los municipios identifiquen qué poblaciones están expuestas a una aparición más temprana de las noches tropicales.

Esto facilitará la adopción de "medidas de adaptación urgentes", como la creación y mejora de espacios verdes o la protección de entornos con agua para "amortiguar las temperaturas". A medio y largo plazo, el enfoque se plantea como una herramienta estratégica para las administraciones públicas y los responsables de la planificación urbana y energética.

Al cruzar datos territoriales y satelitales, las instituciones podrán anticipar los picos de demanda eléctrica y promover soluciones basadas en la biomasa local. Estas soluciones contribuirían además a diversificar la oferta renovable y a aliviar la presión creciente que la fotovoltaica ha impuesto sobre el sur de España en los últimos años.