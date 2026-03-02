El Gobierno valora en relación al Valle Andaluz del hidrógeno las "oportunidades para Andalucía" de su "agenda verde"

Archivo - El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, durante la presentación del proyecto de Cepsa 'Valle andaluz del Hidrógeno Verde' en la Refinería Cepsa de San Roque, a 1 de diciembre de 2022 en Cádiz (Andalucía, España). (Foto de archivo). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, han coincidido este lunes en destacar el megaproyecto del Valle Andaluz del hidrógeno verde y las "oportunidades" que para Andalucía genera su "apuesta" por "impulsar la agenda verde".

En sendos apuntes en sus cuentas en la red social 'X' recogidos por Europa Press, el presidente y la vicepresidenta primera han valorado así que Moeve haya dado el pistolazo de salida definitivo al Valle Andaluz, uno de los mayores y más ambiciosos proyectos de hidrógeno verde de Europa, al aprobar su consejo de administración la decisión final de inversión (FID) para poner en marcha su primera fase, según ha informado la compañía.

La fase inicial del desarrollo del Valle Andaluz del hidrógeno verde, denominada 'Proyecto Onuba', supondrá una inversión de más de 1.000 millones de euros, para construir un electrolizador de 300 megavatios (MW) junto con nueva generación solar y eólica, según adelantaron este lunes 'Expansión' y 'Financial Times'.

Además, Moeve tendrá como socios en esta primera fase a Masdar, grupo de renovables de Abu Dabi, y a Enalter, sociedad constituida por Enagás Renovable y Alter Enersun.

En concreto, la compañía propiedad de Mubadala, fondo soberano de Abu Dabi, y de la firma de inversión estadounidense Carlyle tendrá una participación del 51% en esta primera fase, mientras que Masdar y Enalter serán socios minoritarios.

Pedro Sánchez se ha hecho eco de esta noticia para señalar que "la apuesta decidida de España por impulsar una agenda verde ambiciosa sigue trayendo buenas noticias", y "la decisión de Moeve de poner en marcha en Andalucía la mayor planta de hidrógeno verde del sur de Europa contribuirá a la descarbonización de la industria nacional y europea".

"Avanzamos hacia la autonomía energética de Europa", ha añadido el presidente del Gobierno, mientras que María Jesús Montero ha incidido en otro comentario en la misma red social en la idea de que "la apuesta decidida del Gobierno por impulsar la agenda verde se traduce en oportunidades para Andalucía".

Al respecto, la también dirigente socialista andaluza ha subrayado que Andalucía es "una comunidad con talento y atractivo para atraer inversiones y ser una referencia en el hidrógeno verde y la transición energética".