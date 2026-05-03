El Hotel Ciudad de Úbeda (Jaén) incorpora nuevos puntos de recarga eléctrica de Iberdrola para la movilidad sostenible

Puntos de recarga eléctrica de Iberdrola. - IBERDROLA

JAÉN 3 May. (EUROPA PRESS) -

El municipio jiennense de Úbeda ha dado un paso más en el impulso a la movilidad sostenible con la puesta en marcha de una nueva estación de recarga de Iberdrola en el Hotel Ciudad de Úbeda. La instalación, que cuenta con tres puntos de recarga, refuerza los servicios disponibles en la ciudad y facilita los desplazamientos en vehículo eléctrico tanto a residentes como a visitantes, en una comunidad que ya supera los 1.600 puntos de recarga pública de la compañía.

Ubicados en la calle Cronista Juan de la Torre, los nuevos puntos permiten integrar la recarga en la estancia de quienes visitan la ciudad, mejorando la experiencia de viaje en un enclave turístico de referencia y favoreciendo un modelo de movilidad más eficiente y respetuoso con el entorno, según ha explicado Iberdrola en una nota.

Ha detallado también que los equipos instalados combinan distintas potencias, con dos puntos de 50 kW y otros dos de hasta 22 kW, lo que permite "cubrir tanto necesidades de recarga más ágil como recargas de conveniencia asociadas a estancias medias, como una comida, una visita turística o una jornada de trabajo".

Asimismo, ha indicado que la red de recarga de Iberdrola se apoya en su aplicación de movilidad, una de las mejor valoradas del sector, que permite a los usuarios localizar puntos de recarga cercanos, consultar su disponibilidad en tiempo real, reservarlos y gestionar el pago desde el propio móvil. Además, facilita la planificación de rutas, ayudando a integrar la recarga en los desplazamientos habituales y mejorando la experiencia de uso del vehículo eléctrico.

MOVILIDAD SIN EMISIONES

Todos los puntos de recarga de Iberdrola suministran energía procedente de fuentes renovables con garantía de origen (GdOs), contribuyendo a reducir las emisiones asociadas al transporte y a avanzar hacia un modelo energético más sostenible.

Igualmente, Iberdrola ha destacado la oportunidad que representa la movilidad eléctrica para la independencia y autonomía energética. Con esta nueva puesta en servicio, Iberdrola continúa ampliando su red de recarga pública en Andalucía, acercando la movilidad eléctrica a más usuarios y consolidando un ecosistema cada vez más accesible.