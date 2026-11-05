Los humedales serán los protagonistas del V encuentro sobre conservación ecológica de fundación Moeve en Huelva

Humedal. - MOEVE

HUELVA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación Moeve en Huelva celebrará el próximo 12 de noviembre una nueva edición de sus Jornadas de Biodiversidad en La Casona, un encuentro que reunirá a especialistas, investigadores, administraciones públicas, entidades ambientales y profesionales comprometidos con la conservación y restauración de los ecosistemas.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, con el objetivo de contribuir desde el conocimiento, la divulgación y el intercambio de experiencias, los participantes analizarán el papel esencial de los humedales en la biodiversidad, la gestión del agua y la resiliencia frente al cambio climático.

La jornada estará presentada por Odile Rodríguez de la Fuente, bióloga y divulgadora ambiental, y contará con la participación de algunos de los profesionales que trabajan en primera línea de la protección y recuperación de espacios naturales en España como el director del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, Pablo Sanjuan Benito; Miguel Martín Monerris, investigador del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (IIAMA); y el director del Máster en Biodiversidad de la Universidad de Huelva, Pablo Hidalgo, entre otros.

"UN ESPACIO PARA COMPARTIR SOLUCIONES REALES"

Las Jornadas de Biodiversidad de fundación Moeve nacieron con la vocación de generar conversación y conocimiento en torno a la conservación de la naturaleza. En esta edición, el foco estará puesto en los humedales.

A lo largo de la jornada se analizarán proyectos de restauración ecológica, iniciativas de gestión sostenible del agua, soluciones basadas en la naturaleza y experiencias que demuestran cómo la colaboración entre ciencia, administraciones, empresas y sociedad civil puede acelerar la recuperación de espacios de alto valor ecológico.

Además, el encuentro pondrá de relieve cómo la biodiversidad es también una cuestión social y económica, puesto que contribuye a impulsar actividades económicas sostenibles y a mejorar la calidad de vida de las personas.

Con esta nueva edición, fundación Moeve continúa reforzando su compromiso con la conservación de la biodiversidad y su voluntad de impulsar espacios de encuentro que permitan compartir conocimiento, generar alianzas y acelerar soluciones para los grandes retos ambientales.