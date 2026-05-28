Un innovador sistema de riego para olivar gana en la categoría Emprendimiento Verde de los VII Premios +50 Emprende

Pablo Martínez posa con el premio por el proyecto Riegató. - FUNDACIÓN ENDESA

JAÉN 28 May. (EUROPA PRESS) -

Un innovador sistema desarrollado para mejorar el riego en olivares mediante el aprovechamiento de la humedad ambiental y el agua de lluvia ha sido reconocido con el primer galardón de la categoría de Emprendimiento Verde de los VII Premios +50 Emprende.

Pablo Martínez (58 años), emprendedor de Jaén, es el responsable de este proyecto centrado en ofrecer soluciones sostenibles frente a la escasez hídrica en el campo. El sistema cuenta con el Condensador Riegató, que extrae agua del aire e inyecta directamente en el suelo. También transforma la lluvia que se desperdicia en invierno en agua disponible para el riego en verano, usando moldes Pozamatics enterrados en el terreno.

La sede de Endesa en Madrid ha acogido este jueves la gala final de estos galardones, "la convocatoria de emprendimiento sénior más importante de España", impulsada por Savia, proyecto de Fundación Endesa en colaboración con Fundación Máshumano, junto a la productora 02:59 Films.

Estos galardones reconocen cada año el talento, la experiencia y la capacidad innovadora de los profesionales mayores de 50 años para crear sus propios proyectos. En esta séptima edición, la convocatoria ha vuelto a batir cifras récord, con 630 emprendedores participantes, un 30 por ciento más que el año anterior, y 207 iniciativas presentadas, según ha informado la Fundación Endesa.

Durante la gala, los doce emprendedores sénior finalistas han defendido sus proyectos ante un jurado de expertos presidido por Leopoldo Abadía. Entre las iniciativas presentadas, han destacado especialmente las propuestas vinculadas a la sostenibilidad y al cuidado del medioambiente.

Además, la inteligencia artificial ha vuelto a ocupar un papel destacado, reflejando cómo los profesionales sénior incorporan esta tecnología en sus negocios y apuestan por la innovación como motor de crecimiento. Asimismo, se han presentado proyectos centrados en la salud, la agricultura y la moda.

En esta edición, se han mantenido los tres premios en la Categoría General y se ha reforzado la Categoría de Emprendimiento Verde, una modalidad especial creada en 2024 para premiar iniciativas ligadas a la transición energética y la economía circular, que este año ha pasado de conceder un único galardón a entregar tres premios.

SEIS RECONOCIMIENTOS

Así, en esta convocatoria se han premiado a seis proyectos: tres en la Categoría General y otros tres en la de Emprendimiento Verde. En la Categoría General, el primer premio ha recaído en Manuel Fernández (60 años, Lugo) por CcVet, una herramienta basada en datos e inteligencia artificial para mejorar la prescripción veterinaria en animales de compañía y de granja, contribuyendo así tanto a la salud animal como a la humana.

El segundo se ha entregado al proyecto BioseGen, de Cristina Fransi (58 años, Lleida), un modelo de prevención personalizada basado en la estratificación de riesgos mediante un enfoque multi-ómico. El objetivo es que las personas comprendan mejor su perfil biológico para anticiparse a enfermedades, mejorar su calidad de vida y apoyar decisiones clínicas más informadas, incluyendo la personalización de tratamientos cuando sea necesario.

El tercer premio ha sido para María Carmen Sáez (50 años, Madrid) por 'Impulsa tu farmacia', un proyecto que acompaña a farmacéuticas y titulares de farmacias rurales para lograr un negocio rentable y sostenible sin renunciar a la vocación sanitaria. El método ofrece herramientas para ordenar compras, gestionar stock, optimizar procesos y organizar el día a día, fortaleciendo servicios esenciales y manteniendo pueblos más vivos.

Con respecto a la categoría de Emprendimiento Verde, junto a Riegató, de Pablo Martínez, el segundo premio ha sido para Kai Clothes, proyecto de Israel Ferrer (54 años, Alicante), una marca de moda circular que reutiliza materiales de cometas de kitesurf en desuso para fabricar accesorios, calzado y prendas exclusivas.

El tercer reconocimiento ha recaído en Marcelo Schvartz (64 años, Valencia) por Utopy Tech, una startup que desarrolla sistemas capaces de transformar la humedad ambiental en agua utilizable mediante energía solar.

GALARDONES

Estos galardones reparten 33.000 euros en metálico: tanto en la categoría general como en la categoría verde se otorgarán 10.000 euros para el ganador, 5.000 euros para el segundo y 1.500 euros para el tercero. Además, los proyectos ganadores recibirán 20.000 euros en especie, que incluyen formación y asesoramiento de colaboradores como 50 Pro, Arrabe Integra, Tquity, Revista Emprendedores y Datahack.

Este complemento pretende fortalecer las capacidades de los emprendedores sénior, ayudándoles a consolidar sus proyectos y mejorar su impacto en el mercado laboral a través del asesoramiento empresarial, y la formación especializada, incluyendo un 'coaching' estratégico en el uso de la inteligencia artificial para impulsar la innovación y optimizar sus procesos.