Investigadores de Cádiz estudiarán el papel del estuario del río Guadalquivir en el cambio climático

Buque 'UCAdiz', gestionado por el Servicio Central de Recursos e Infraestructuras Náuticas de la Universidad de Cádiz, en una imagen de archivo. - UCA

CÁDIZ 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Cádiz (UCA) desarrollarán una campaña científica en el estuario del río Guadalquivir con el objetivo de profundizar en el conocimiento de los procesos oceanográficos y biogeoquímicos que tienen lugar en este entorno de transición entre el medio fluvial y marino y su impacto en el cambio climático.

La iniciativa permitirá analizar el transporte y transformación de nutrientes, carbono y materia orgánica desde el río hacia el Golfo de Cádiz, así como evaluar la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, ha señalado la UCA en una nota.

La campaña, que se enmarca en el proyecto de investigación sobre intercambio biogeoquímico costero en condiciones de cambio climático, cuenta con la participación de siete investigadores de la UCA de distintas áreas de las ciencias del mar, que estarán coordinados por la profesora Teodora Ortega, perteneciente al departamento de Química Física y adscrita al Instituto de Investigación Marina (Inmar-UCA).

Las labores de muestreo y el desarrollo de la campaña se llevarán a cabo a bordo del buque 'UCAdiz', gestionado por el Servicio Central de Recursos e Infraestructuras Náuticas de la Universidad de Cádiz, cuya tripulación estará formada por personal técnico especializado encargado de la navegación y de la coordinación de las maniobras científicas durante toda la campaña.

De esta forma, las operaciones se realizarán a lo largo de diferentes puntos del estuario, desde la zona próxima a la desembocadura hasta el tramo fluvial.

En cada estación se recogerán muestras de agua y se registrarán parámetros físicos y ambientales mediante instrumentación oceanográfica especializada, incluyendo sistemas de muestreo, sensores en continuo, correntímetros Doppler y una estación meteorológica. Estos datos permitirán ampliar el conocimiento sobre la biogeoquímica del estuario y su influencia en los procesos del litoral andaluz.

Según la UCA, estudios previos han evidenciado que el río Guadalquivir actúa como "un importante vector de transporte de nutrientes, carbono y materia orgánica" hacia el Golfo de Cádiz, generando zonas de intensa actividad biogeoquímica que influyen en la productividad biológica y en el funcionamiento de los ecosistemas costeros.

Asimismo, las variaciones estacionales del caudal condicionan la cantidad y composición de los materiales transportados y el sistema actúa como fuente relevante de gases de efecto invernadero.

Esta investigación, que se integra en el proyecto Connect, está orientada a comprender los intercambios biogeoquímicos en el entorno del Estrecho de Gibraltar, donde confluyen dinámicas marinas entre el Mediterráneo y el Atlántico. En este contexto, el estuario del Guadalquivir desempeña "un papel clave" como principal vía de entrada de aguas continentales al Golfo de Cádiz y como elemento determinante en la producción primaria del litoral.

Y es que, el Golfo de Cádiz constituye "un laboratorio natural de gran relevancia" para el estudio del cambio global debido a la interacción de masas de agua con características diferentes que generan intensos intercambios de materia y energía.

El conocimiento generado por este proyecto permitirá mejorar los modelos científicos y contribuir a la gestión sostenible de los ecosistemas marinos, aportando evidencia clave para el desarrollo de políticas ambientales frente a los retos del cambio climático.