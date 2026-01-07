Investigadores de la Universidad de Almería emplean residuos de papel para recuperar suelos áridos

Zona de cultivo en un entorno de suelo árido en la provincia de Almería. - UAL

ALMERÍA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de investigadores de la Universidad de Almería (UAL) ha desarrollado una estrategia "sostenible y rentable" que permite aprovechar residuos de papel en la restauración de suelos áridos degradados mediante su combinación con cianobacterias formadoras de biocostras.

Según ha informado la institución académica en una nota, este enfoque, basado en la naturaleza, ha permitido mejorar la estabilidad y fertilidad del suelo, así como su capacidad de retener agua, con resultados positivos tanto en ensayos de laboratorio como en campo, de acuerdo con los datos recogidos en el estudio.

El trabajo ha sido desarrollado por integrantes del Grupo de Investigación RNM927 'Ecohidrología y restauración de tierras áridas' de la UAL, junto a investigadores de la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla (US), del centro de investigación EEZA-CSIC y de la unidad asociada UAL-EEZA Ecología y Restauración de Zonas Áridas (ECO-ARID).

En muchas regiones áridas, la degradación del suelo es una realidad y avanza más rápido de lo que se puede recuperar, "amenazando a la agricultura, a la biodiversidad y a la estabilidad de las tierras".

Sobre este problema han trabajado Lisa Maggioli, Raúl Román, Emilio Rodríguez y Yolanda Cantón, junto a Sonia Chamizo y Beatriz Roncero, quienes han explorado una estrategia "innovadora" que combina microorganismos nativos con residuos de papel.

La investigación, titulada 'Restoring dryland soils functionality through synergism between biocrust-forming cyanobacteria and paper waste amendment', ha demostrado que esta combinación logra "mejoras claras" en la funcionalidad de los suelos degradados.

Los investigadores han comprobado que las cianobacterias de biocostra actúan como "ingenieras naturales", al formar una capa viva en la superficie del suelo que lo protege frente a la erosión y aumenta su fertilidad. Al aplicarse junto con restos de papel, "su eficacia se incrementa de forma notable".

Esto se debe a que los residuos de papel retienen la humedad y crean un "microambiente ideal para que las cianobacterias permanezcan activas y se integren en el ecosistema sin alterar negativamente la microbiota original". La estrategia mejora la estabilidad del suelo, su fertilidad y su capacidad de retener agua, especialmente en aquellos suelos más degradados y con menor contenido en materia orgánica.

Además, las cianobacterias permanecieron viables durante más de un año, "sugiriendo que esta combinación podría constituir una fuente natural de organismos biofertilizadores que favorecen una recuperación eficaz y duradera".

El enfoque ofrece una herramienta "práctica, sostenible y rentable para la restauración de estos ecosistemas, al transformar residuos de papel en un recurso valioso". Su simplicidad y bajo coste permiten su aplicación incluso en regiones con escasos medios, "allanando el camino para proyectos de restauración en lugares donde otras soluciones serían inviables".

Asimismo, el método promueve un modelo de economía circular al convertir residuos en aliados de la naturaleza. Con el tiempo, este método "podría contribuir a frenar la erosión, restaurar ecosistemas degradados y fortalecer la resiliencia de zonas agrícolas y naturales, ofreciendo un ejemplo de cómo la ciencia puede combinar innovación, sostenibilidad y aplicación práctica para abordar desafíos ambientales globales".

La hipótesis inicial del estudio planteaba que la alianza entre microorganismos nativos y un residuo tan abundante permitiría crear un "microambiente favorable para la recuperación del suelo sin necesidad de insumos externos, demostrando que la restauración puede ser efectiva, sostenible y basada en materiales fácilmente disponibles".

Según demuestran los datos ofrecidos por su trabajo, es una estrategia a la que recurrir frente a la pérdida acelerada de funcionalidad de suelos áridos como consecuencia del cambio climático y la degradación continuada.

Ante la dependencia de fertilizantes, productos comerciales o métodos costosos, estos investigadores se plantearon una alternativa más sostenible a largo plazo. Demostraron la viabilidad de aprovechar materiales actualmente considerados residuos y combinarlos con cianobacterias de biocostras, "organismos clave en la estabilidad y fertilidad de los suelos".

La investigación ha contado con financiación del proyecto de la Agencia Estatal de Investigación y la Unión Europea NextGeneration EU, así como del proyecto TRFE-I-2020/006, financiado por UALtranfierE2020 y la Asociación Verdiblanca. También ha sido clave la colaboración de la empresa Oro del Desierto, que ha permitido la experimentación en su finca.