Una jornada de la Plataforma Tecnológica del CO2 en Sevilla debate sobre tecnologías CAUC y descarbonización industrial

SEVILLA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Tecnológica Española del CO2 (PTECO2) ha celebrado este miércoles en Sevilla el 'Workshop Tecnologías CAUC en Andalucía', una jornada para abordar el papel de las tecnologías de Captura, Almacenamiento y Usos del Carbono (CAUC) en la transición energética y la competitividad industrial. El evento, que ha tenido lugar en la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), ha contado con la presencia del consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela; el secretario general de la CEA, Luis Fernández-Palacios, y el presidente de la PTECO2, Pedro Mora.

Durante su intervención, según ha recogido en una nota la plataforma, el consejero ha subrayado el objetivo de Andalucía de "estar en vanguardia" de todos los ámbitos de la transición energética y de la descarbonización de la industria, y ha precisado que "el gran reto de la UE no es solo reducir emisiones de gases de efecto invernadero, sino avanzar en ese objetivo sin que ello suponga una pérdida de competitividad para la industria europea".

Ha indicado que "somos conscientes de que sectores relevantes de la industria andaluza tienen especialmente complicado incorporar electrificación o la eficiencia energética a sus procesos para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones", y se ha referido entre ellos al sector metalúrgico, químico, cementero, minerales no metálicos, o la industria del papel. Una realidad que "exige soluciones innovadoras como la captura y almacenamiento de carbono que permitan reducir las emisiones de forma efectiva sin comprometer su competitividad".

Jorge Paradela ha lamentado el escaso impacto, a su juicio, de las ayudas del Perte de Descarbonización sobre la industria en Andalucía, y ha insistido en la necesidad de promover una "efectiva" colaboración público-privada. "Jornadas como estas nos ayudan para analizar cómo podemos convertir el CO2 en un elemento más del nuevo paradigma energético andaluz basado en la sostenibilidad y la eficiencia, impulsando la innovación y la competitividad de nuestra industria", ha concluido el consejero.

Por su parte, Luis Fernández-Palacios ha afirmado que "la empresa andaluza demuestra un firme compromiso con la sostenibilidad y la innovación, destinando esfuerzos, recursos e inversiones significativas a la transición energética, y lo hace desde la convicción de que la sostenibilidad no es una opción más, sino la única posible, que es además una fuente de oportunidades. Sabemos que los modelos de negocio no son modelo si no evolucionan hacia la eficiencia y el desarrollo sostenible".

"En esta línea, PTECO2, como iniciativa de colaboración público-privada, trabaja para acompañar al tejido industrial en el camino hacia la descarbonización, abriendo este espacio para visualizar desarrollos de negocio que puedan aumentar y crecer con estabilidad normativa y seguridad jurídica. Desde aquí hacemos una llamada a la regulación inteligente y a la simplificación administrativa para que venga a aumentar la competitividad económica, social y ambiental de Andalucía", ha concluido el secretario general de la Confederación de Empresarios de Andalucía.

En palabras de Pedro Mora, "las tecnologías CAUC son ya una necesidad si queremos cumplir con los objetivos de neutralidad climática. Andalucía representa el 14,3% de las emisiones GEI a nivel nacional y el 11,46% de las emisiones industriales de España (según los últimos datos de que disponemos, del año 2023). Además, la región también representa el 12% de emisiones de difícil abatimiento de España, con 3,8 millones de toneladas de CO2 que podrían haber sido capturadas mediante tecnologías CAUC, ya que se cuenta con el potencial para ello. Desde la PTECO2, trabajamos para que estas soluciones tecnológicas se integren en la estrategia industrial de nuestro país, impulsando la innovación, la inversión y la colaboración entre todos los actores implicados", ha finalizado el presidente de la PTECO2.

En el encuentro se han dado cita representantes institucionales, expertos del ámbito académico y líderes empresariales para debatir en torno a las oportunidades tecnológicas del CO2 para una industria más limpia, eficiente y competitiva.

La ponencia inaugural de la jornada ha corrido a cargo de Vicente Cortés, presidente de Honor de Inerco y vicepresente de la PTECO2, bajo el título 'El marco europeo y español para la descarbonización industrial: las tecnologías CAUC'. Ya en forma de mesa redonda, moderada por Fernando Rubiera (INCAR-CSIC), expertos de Imdea Energía, Enagás, Repsol y la Universidad de Sevilla han explicado el funcionamiento, sus aplicaciones y los retos que enfrentan estas tecnologías.

'Los usos del CO2: una nueva materia prima' ha sido el título de la presentación realizada por Juana María Frontela (Moeve), centrada en cómo el CO2 puede convertirse en un recurso valioso para la industria, promoviendo la economía circular y la innovación.

Cristina Riestra (CEOE) ha moderado una mesa de debate acerca de la descarbonización y competitividad en la industria andaluza. Esta mesa ha reunido a representantes de la Junta de Andalucía (Cristóbal Sánchez), Oficemen (Alan Svaiter) y Feique (Teresa Rasero) para debatir cómo las tecnologías CAUC pueden fortalecer la competitividad del tejido industrial andaluz.

La jornada continuará esta tarde con el papel del almacenamiento geológico de CO2 como herramienta clave para reducir emisiones de forma segura y duradera. Éste es el enfoque de la ponencia de Paula Fernández-Canteli (IGME-CSIC), titulada 'El almacenamiento de CO2: recurso esencial'.

También habrá una última mesa redonda que, bajo el título de 'La industria descarbonizada, pilar estratégico de la sociedad andaluza', y moderada por el periodista Juan Esteban Poveda (El Economista), reunirá a representantes de asociaciones industriales y de la administración autonómica para reflexionar sobre el papel de la industria sostenible en el desarrollo económico y social de la región.

El evento concluirá con una sesión de clausura a cargo de Pedro Mora y María López Sanchís, secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Junta de Andalucía. Este workshop forma parte de las acciones impulsadas por la PTECO2 para fomentar la innovación tecnológica y la colaboración público-privada en el ámbito de la descarbonización.