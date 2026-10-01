La Junta ampliará en más de cuatro kilómetros la red de carril bici de Huelva capital

Visita al inicio de las obras de ampliación de la red de carriles bici de la ciudad de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía avanza en la ampliación de la red de carriles bici de la ciudad de Huelva con la construcción de más de cuatro kilómetros, una actuación que cuenta con una inversión de casi 1,5 millones de euros y que ya se ha iniciado en la avenida de Guatemala de la capital onubense.

Así lo ha podido comprobar el consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, que ha visitado la marcha de las obras junto a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, al tratarse de una actuación fruto de un acuerdo de colaboración entre la Junta y el Ayuntamiento, según ha indicado la Junta en una nota de prensa.

De este modo, Muñoz-Atanet ha destacado su "satisfacción por el buen ritmo al que avanzan unos trabajos muy esperados por los vecinos", porque "van a posibilitar la conexión de toda la red de carriles bici existente en la ciudad" y, además, "ahondar en ese objetivo de intermodalidad que persigue el Gobierno andaluz al unirlos con la estación de autobuses, la estación de ferrocarril, la Universidad de Huelva y los itinerarios metropolitanos hacia Gibraleón y Punta Umbría".

De esta forma, la actuación, que en las próximas semanas comenzará en plaza de España y Alameda Sundheim, permitirá conectar los principales nodos de transporte de la capital y ofrecer a los onubenses alternativas reales y útiles de movilidad sostenible. "Este es uno de los principales fines que nos marcamos desde el Gobierno de Juanma Moreno al aprobar el Plan de Transporte Metropolitano de la Costa de Huelva, con el que pretendemos dar un salto de calidad a la movilidad tanto desde el punto de vista metropolitano como interurbano", ha añadido el consejero de Fomento y Movilidad.

Por su parte, la alcaldesa de Huelva ha agradecido "a la Junta de Andalucía, al consejero y a todo su equipo el trabajo que están desarrollando en Huelva", porque "cada vez que vienen es para hacer cosas buenas y para una alcaldesa eso es lo principal". "Se trata de una demanda de hace muchísimos años, ya que había muchos carriles deslavazados por la ciudad, y así hacemos una Huelva más accesible, más sostenible y moderna".

Además, ha añadido que el objetivo de esta intervención es integrarlos y conectarlos también "con los que salen hacia Gibraleón y hacia las playas". En este sentido, ha valorado que la actuación contribuirá a que Huelva sea "más accesible, más sostenible, más moderna".

OCHO RAMALES

El proyecto que está actualmente en ejecución contempla ocho ramales de nueva construcción que conectan con tramos ya existentes. En total, serán 4,4 kilómetros de nuevo carril bici sobre el acerado o calzada existente para los que se acondicionará el espacio necesario para alojar al carril bici, minimizando su afección a aparcamientos, acerados y calzadas para tráfico rodado, además de suprimir aquellas barreras arquitectónicas que impidan la continuidad de la traza del carril y armonizar con todos los elementos con los que interactúe, como arquetas, farolas, mobiliario urbano, señalización o semaforización.

El ramal principal conectará la estación de autobuses con la avenida de Alemania y se extenderá hasta la calle Ruiz de Alda, mientras que otro ramal de 1,5 kilómetros unirá el paseo de la Glorieta con la calle San Sebastián, pasando por La Merced y con conexiones al campus universitario.

No obstante, el primer tramo que ha comenzado a ejecutarse discurre por la avenida de Guatemala, la Alameda Sundheim y la Plaza del Punto, conectando con el carril bici ya existente en Gran Vía. El conjunto de la actuación incluye también el ramal de la avenida de Alemania hasta la plaza 12 de Octubre; la conexión de la avenida Martín Alonso Pinzón con la plaza de América; el ramal entre la calle Villa de Madrid y la avenida Escultora Miss Whitney; la conexión de la avenida Molino de la Vega con el Polígono Comercial; y el pequeño tramo entre la calle Padre Laraña y la Alameda Sundheim.

Los distintos trazados incluyen la remodelación y reurbanización de áreas de espacio público urbano, reintegrando las afecciones localizadas derivadas de la implantación de la obra, según lo plasmado en el convenio de colaboración para el carril bici entre las administraciones autonómica y local.

Muñoz- Atanet ha estado acompañado en la visita, además de por la alcaldesa de Huelva, por la delegada de la Junta de Andalucía en Huelva, Berta Centeno; el delegado territorial de Fomento, Jaime Pérez; el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Huelva y responsable del Área de Urbanismo y Medio Ambiente, Felipe Arias, entre otras autoridades.