La Junta de Andalucía digitaliza más de 500 señales interpretativas en los espacios naturales

Archivo - Señalización informativa en el parque natural Es Trenc-Salobrar de Campos. Imagen de archivo. - CAIB - Archivo

SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha incorporado al portal Ventana del Visitante un total de 513 señales interpretativas de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, que pasan a estar disponibles en formato digital para toda la ciudadanía.

Según ha reseñado la Junta en una nota, esta actuación supone "un avance en la difusión y conservación del patrimonio natural y cultural andaluz" y se enmarca en la apuesta de la Junta de Andalucía por la digitalización y la modernización de los servicios públicos ambientales.

De este modo, las señales que actualmente pueden consultarse en senderos, miradores, centros de visitantes y otros equipamientos de uso público amplían ahora su alcance mediante el acceso en línea. Las señales están disponibles tanto a través de las fichas de los equipamientos a los que se encuentran asociadas como en la sección de Publicaciones de la Ventana del Visitante.

Entre ellas destacan las 43 señales panorámicas vinculadas a miradores y las 163 asociadas a senderos. En el caso de los itinerarios, se incluyen también las señales de inicio de recorrido, que muestran el trazado del sendero, la ficha técnica, el grado de dificultad, la longitud y una descripción interpretativa de los principales valores naturales y culturales presentes durante la visita.

Además, las señales incorporan códigos QR que permiten ampliar la información disponible. El catálogo reúne contenidos sobre fauna, flora, especies amenazadas, geodiversidad, paisajes, etnografía, oficios artesanales, saberes ancestrales, ecosistemas singulares y aprovechamientos tradicionales del medio rural andaluz.

Todo ello se presenta mediante "un lenguaje divulgativo y diseños orientados a facilitar la comprensión de los valores naturales y culturales del territorio", ha explicado la Consejería, destacando que la digitalización de estos contenidos ofrece numerosas ventajas para la ciudadanía.

Entre ellas destaca su utilidad como recurso educativo para centros docentes, monitores ambientales, asociaciones y empresas de ecoturismo, así como la posibilidad de consultar y descargar las publicaciones desde teléfonos móviles, tabletas u ordenadores antes, durante o después de la visita a los espacios naturales.

El formato digital mejora además la accesibilidad de los contenidos, permitiendo adaptar la visualización a las necesidades de cada persona mediante herramientas como la ampliación del tamaño de letra o los sistemas de lectura accesible.

Asimismo, facilita, a su juicio, "una lectura más cómoda y reposada de los materiales, permitiendo revisar los contenidos tantas veces como se desee". Otra de las ventajas que ha indicado la Junta es la posibilidad de copiar, exportar y reutilizar los textos en materiales didácticos o divulgativos, así como emplear herramientas de traducción automática que facilitan su consulta en otros idiomas.

La disponibilidad en línea de estas publicaciones amplía también el acceso al conocimiento de aquellas personas que no pueden desplazarse físicamente a determinados enclaves, permitiéndoles conocer sus valores naturales y culturales desde cualquier lugar.

La digitalización contribuye igualmente a la conservación de los contenidos interpretativos, al evitar el deterioro derivado de la intemperie, el vandalismo o el desgaste por uso continuado, garantizando la preservación de la información a largo plazo.

Además, el catálogo amplía la difusión pública del patrimonio natural andaluz y fomenta un turismo de naturaleza más informado y respetuoso con los valores ambientales de los espacios protegidos. Esta iniciativa forma parte de la estrategia de transformación digital impulsada por la Junta de Andalucía para facilitar un acceso "más amplio, moderno y sencillo" a la información ambiental y al patrimonio natural de la comunidad.

Todas las señales siguen los criterios establecidos en el Manual de Señalización de Uso Público de la Junta de Andalucía, cuya nueva versión ha sido sometida a información pública. El documento apuesta por una señalización "más accesible, sostenible y digital", incorporando criterios de accesibilidad universal, integración paisajística, sostenibilidad de materiales y compatibilidad con herramientas digitales de información y consulta, ha subrayado la Junta.