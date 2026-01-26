La Junta de Andalucía invierte casi 22 millones en proyectos de sostenibilidad y economía circular en Alhendín (Granada)

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Granada, Manuel Francisco García, junto al alcalde de Alhendín, Jorge Sánchez. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALHEDÍN (GRANADA), 26 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Granada, Manuel Francisco García, ha realizado una visita institucional al Consistorio de Alhendín, donde ha sido recibido por su alcalde, Jorge Sánchez, con el objetivo de presentar las inversiones ejecutadas y en ejecución por parte de su departamento en el municipio durante los últimos años, que suman casi 22 millones de euros.

Tal y como ha indicado el Gobierno andaluz en una nota, durante el encuentro, el delegado territorial ha valorado el esfuerzo inversor del Gobierno andaluz en Alhendín, al tiempo que ha destacado que se trata de "actuaciones estratégicas que refuerzan la protección del medio natural, la mejora de las infraestructuras verdes y el impulso decidido a la economía circular en la provincia de Granada".

En esta línea, García ha señalado que "estas inversiones demuestran el compromiso firme de la Junta de Andalucía con un modelo de desarrollo sostenible que combina la conservación del entorno, la mejora de los servicios públicos y la generación de oportunidades ligadas a la gestión eficiente de los recursos".

En relación, el volumen global de inversión se estructura en dos grandes bloques diferenciados. Por un lado, las actuaciones vinculadas a la recuperación y puesta en valor de la vía pecuaria Colada Camino de La Malahá, y por otro, el "importante" paquete de subvenciones concedidas a la Diputación de Granada para la ampliación y modernización de la Planta de Tratamiento de Residuos Ecocentral de la Loma de Manzanares, ubicada en el término municipal de Alhendín.

En el ámbito de las infraestructuras verdes y el uso público del territorio, el delegado territorial ha destacado la ejecución de las obras de acondicionamiento y mejora de la vía pecuaria Colada Camino de La Malahá, una actuación finalizada entre 2022 y 2023 que ha contado con una inversión de 219.671,24 euros.

En contexto, estos trabajos han permitido mejorar la accesibilidad, seguridad y funcionalidad de este trazado tradicional, "favoreciendo su uso como corredor ambiental y como espacio para el tránsito ganadero, senderista y ciclista, reforzando al mismo tiempo la conectividad ecológica del entorno".

A esta actuación se suma la construcción de una pasarela peatonal sobre el río Genil, concebida como infraestructura de seguimiento y continuidad de la citada vía pecuaria. Según la Administración autonómica, esta obra, finalizada en el periodo 2023-2024, ha supuesto una inversión adicional de 311.773,84 euros, y constituye un "elemento clave" para garantizar la permeabilidad del itinerario y la seguridad de los usuarios, "integrándose de manera respetuosa en el paisaje fluvial".

Por otro lado, el segundo gran bloque inversor, y el de mayor peso económico, corresponde a las subvenciones en materia de economía circular otorgadas por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente a la Diputación de Granada, destinadas a la ampliación y mejora de la Planta de Tratamiento de Residuos Ecocentral de la Loma del Manzanares, con un montante total de 21.406.337,79 euros. Estas ayudas están orientadas a "modernizar las instalaciones y adaptarlas a los nuevos objetivos de gestión de residuos marcados por la normativa europea, estatal y autonómica".

Entre las actuaciones financiadas destacan la construcción de una nueva línea de tratamiento de biorresiduos recogidos selectivamente, con una inversión superior a los 15,8 millones de euros, así como el desarrollo de una planta de afino de compost, destinada a mejorar la calidad del material obtenido y favorecer su valorización agrícola.

Asimismo, se incluyen inversiones para la mejora de los procesos de tratamiento mecánico-biológico y para la optimización de las infraestructuras existentes, "reforzando la capacidad del complejo para avanzar hacia un modelo de residuo cero y reducción del vertido".

En este sentido, García ha señalado que el Ecocentral de la Loma de Manzanares "es una infraestructura clave para toda la provincia", y su modernización repercute "directamente en la sostenibilidad ambiental, la reducción de emisiones y la correcta gestión de los residuos municipales".

Al respecto, el delegado ha destacado que Alhendín se consolida como un "municipio estratégico" en la política andaluza de economía circular, al albergar una instalación "de referencia a nivel provincial".

Por su parte, el alcalde de Alhendín, Jorge Sánchez, ha agradecido la colaboración institucional y el volumen de inversiones realizadas, al tiempo que ha subrayado que "estas actuaciones no solo mejoran infraestructuras fundamentales para el municipio, sino que sitúan a Alhendín como un enclave clave en la transición hacia un modelo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente".

En suma, la visita ha servido, en definitiva, para constatar el impacto positivo de una inversión pública cercana a los 22 millones de euros, que "refuerza la protección del patrimonio natural, mejora la gestión de los residuos y contribuye al desarrollo sostenible de Alhendín y de toda el área metropolitana de Granada", en línea con los objetivos estratégicos de la Junta de Andalucía para el periodo 2022-2026.