La Junta de Andalucía pide al Gobierno acelerar la normativa para contribuir a impulsar la demanda de hidrógeno

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, durante la clausura del III Congreso Nacional de Hidrógeno Verde en Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha pedido este viernes al Gobierno central que acelere la trasposición de las directivas europeas vinculadas con el hidrógeno verde "para dar certidumbre" a las empresas en sus inversiones y para impulsar la demanda real de esta fuente de energía, que es "imprescindible para descarbonizar la industria pesada o el transporte" porque "marco regulatorio y demanda van de la mano".

En el acto de clausura del III Congreso Nacional de Hidrógeno Verde en Huelva, el consejero andaluz ha subrayado que el ritmo para la transposición de las directivas RED III y el paquete europeo del hidrógeno de España "sigue siendo excesivamente lento" y la industria, por el contrario, "necesita una legislación nacional clara y garantías de infraestructuras de acceso a la energía y competitividad en los precios".

De hecho, Jorge Paradela ha apuntado que ya se están registrando casos en los que las empresas "prefieren renunciar a las ayudas recibidas porque estas requieren de plazos muy estrictos que no pueden cumplir". "Trasponer la directiva europea RED III permite establecer objetivos para el transporte y para el uso de hidrógeno por parte de la industria. Establecer objetivos permite hacer emerger la demanda, permite incrementar la escala de producción y, por tanto, reducir costes".

Asimismo, en su intervención, ha remarcado que "en Huelva seguimos a la espera de la resolución de los concursos de acceso de demanda a la red para garantizar la potencia de los proyectos", y ha indicado que Huelva y Andalucía "cuentan con los recursos y la tecnología para ser líderes globales en la producción de hidrógeno verde, una cuestión de competitividad nacional, una oportunidad para toda España".

"Pero para alcanzar esa posición de liderazgo, es fundamental desarrollar infraestructuras de la red de transporte eléctrico y necesitamos también la inclusión en la Red Troncal Europea de Hidrógeno de un ramal que es estratégico para que el hidroducto hasta Huelva cuente con un ramal que llegue hasta Algeciras", ha precisado el consejero.

Por parte de la Junta de Andalucía, "hay 14 proyectos de hidrógeno verde en la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP), con una inversión que supera los 6.200 millones de euros y 10.000 empleos asociados", que permite a los proyectos obtener sus autorizaciones en un periodo inferior al inicialmente previsto.

Asimismo, Jorge Paradela ha considerado que "el mercado europeo de hidrógeno afronta 2026 con la determinación de imponer el pragmatismo". "Hay que romper la brecha entre los objetivos europeos y las decisiones finales o firmes de inversión", ha aseverado.

"Regulación y demanda van de la mano, de ahí que la ambición de la estrategia europea de hidrógeno se marca como objetivo 40 gigavatios de hidrógeno renovable sea tan relevante. Hace una semana en Bruselas tuve la oportunidad de conocer de la mano de la Comisión los avances, que necesariamente pasan por la implementación de medidas de los Estados miembros para superar los cuellos de botella administrativos y técnicos", ha abundado.

Al respecto, ha señalado que los andaluces tienen "la gran oportunidad de importar industria sostenible" que sitúe a Andalucía "a la cabeza del desarrollo económico, como se ha puesto de manifiesto en este Congreso" y, de hecho, "el buen momento de la industria ya se está dejando sentir en los datos".

"El 40% del crecimiento del PIB de Andalucía en 2025 está directamente vinculado a la industria", ha subrayado el consejero, que ha puesto de relieve que "la industria andaluza gana músculo con tres trimestres consecutivos creciendo a doble dígito". Por otra parte, ha lanzado un mensaje a la industria "para profundizar en la colaboración a lo largo de toda la cadena de valor, a invertir en talento y capacidades locales".

"Nosotros también tratamos de contribuir con proyectos singulares de formación para el empleo, desde la Consejería de Empleo, con el desarrollo de módulos singulares de formación profesional específicos". "No se trata solo de generar energía limpia, sino de convertir a Huelva y a Andalucía en el referente de la soberanía industrial europea basada en las tecnologías limpias y la digitalización con todo su potencial transformador para la sociedad. Y ello requiere el compromiso de todas las administraciones", ha concluido el consejero.