La Junta de Andalucía valora la colaboración público-privada en materia de economía circular en alimentación

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha asistido este jueves en Sevilla al acto de presentación de la XII Memoria de Sostenibilidad de Grupo MAS, celebrado en la sede de la EOI. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha asistido este jueves en Sevilla al acto de presentación de la XII Memoria de Sostenibilidad de Grupo MAS, celebrado en la sede de la Escuela de Organización Industrial, donde también se ha desarrollado la entrega del V Premio Iniciativa Sostenible de la compañía andaluza. Durante su intervención, la consejera ha centrado su análisis en la economía circular, la sostenibilidad aplicada al ámbito alimentario y la colaboración entre administraciones y tejido empresarial.

En el acto, Catalina García ha señalado que la sostenibilidad en el sector alimentario debe entenderse desde una visión integral que abarque toda la cadena de valor, desde el origen del producto hasta su distribución y consumo, incluyendo también la gestión posterior de materiales y subproductos. En este sentido, ha hecho referencia al marco que establece la Ley 3/2023, de Economía Circular de Andalucía, que incorpora de forma específica los alimentos, nutrientes y bioproductos dentro del modelo circular previsto por la norma.

La consejera ha indicado que la aplicación de criterios de sostenibilidad en este ámbito alcanza aspectos como la planificación de procesos, la optimización logística, la reducción de mermas, la valorización de subproductos y la separación en origen de los biorresiduos, así como la relación con proveedores y productores de proximidad. Asimismo, ha recordado que la economía circular recoge una cultura del aprovechamiento "muy presente en la tradición cotidiana de muchas familias andaluzas", vinculada al uso eficiente de los recursos.

En relación con el tejido empresarial, Catalina García ha hecho referencia al papel de las empresas afincadas en Andalucía y a su relación con el territorio, subrayando aspectos recogidos en la memoria presentada por el Grupo MAS, como la generación de empleo, la formación y la colaboración con proveedores locales y pymes de la cadena de valor. Entre los datos recogidos en la memoria presentada por la compañía, figuran la creación de más de 1.100 puestos de trabajo y la concesión de más de 1.200 becas durante el periodo analizado, además de referencias a la nueva central logística sostenible y al Centro ODS.

La titular de Sostenibilidad y Medio Ambiente también ha realizado una mención al aceite de oliva virgen extra como uno de los productos vinculados al territorio andaluz, aludiendo a su relación con la alimentación, la salud y la actividad económica del sector agroalimentario. En el acto han estado presentes, entre otros asistentes, la secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático, María López Sanchís; la directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular, Carmen Jiménez; la delegada territorial en Sevilla, Inmaculada Gallardo; el consejero delegado de Grupo MAS, Jerónimo Martín; el director de la Escuela de Organización Industrial en Andalucía, Francisco Velasco; el director de la Fundación MÁS, Luis Miguel Pons; la directora de Marketing y Sostenibilidad de la compañía, Delia Pascual; representantes de las empresas reconocidas en esta edición -Patatas Meléndez, Acesur, Granja San Rafael y Haleon-, así como representantes institucionales y profesionales del sector.