La Junta anuncia la futura puesta en marcha de la Estrategia Andaluza contra la Caza Furtiva

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García sostiene una cerceta pardilla antes de su liberación en las Marismas de Trebujena, junto al alcalde de esta localidad, Ramón Galán. - Rocío Ruz - Europa Press

TREBUJENA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha anunciado este viernes que su departamento ya trabaja en la redacción de la futura Estrategia Andaluza contra la Caza Furtiva, un nuevo instrumento de planificación que nace con el objetivo de reforzar la protección de la fauna silvestre y preservar la biodiversidad andaluza frente a una de las principales amenazas que afectan a las especies más vulnerables.

Tras la constitución de la Mesa Técnica de Lucha contra la Caza Furtiva de Aves Acuáticas en el Bajo Guadalquivir el pasado 26 de junio, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente va un paso más allá en la lucha contra esta amenaza, ha indicado la Junta en una nota.

Según ha explicado la consejera, la estrategia se elaborará de la mano de un grupo de trabajo multidisciplinar, creado por resolución de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad, en el que participan técnicos de la Consejería, Agentes de Medio Ambiente, miembros del Seprona y de la Policía Nacional adscrita a Andalucía, trabajadores de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya) y representantes de la Federación Andaluza de Caza.

"Hemos querido que esta estrategia sea fruto del consenso y del conocimiento técnico, de quienes cada día trabajan sobre el terreno en la defensa de nuestra fauna salvaje y en la vigilancia de nuestros ecosistemas naturales", ha declarado.

El grupo de trabajo elaborará un documento de bases técnicas que incluirá un diagnóstico detallado de la problemática a escala regional, un enfoque temático y territorial, recomendaciones generales y específicas para afrontar las distintas realidades existentes en Andalucía y una estimación de los recursos necesarios para su implementación.

Catalina García ha recordado que la caza es una actividad "muy arraigada en nuestra comunidad", practicada "en más del 80% del territorio andaluz", aproximadamente en siete millones de hectáreas, señalando que "bien gestionada puede ser un instrumento útil para la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los equilibrios naturales".

En este sentido, ha señalado que la caza furtiva supone "un grave daño para la fauna silvestre y para los cazadores que cumplen la normativa, además de alterar los equilibrios ecológicos que sostienen nuestros ecosistemas".

La consejera ha destacado que Andalucía será la primera comunidad autónoma en contar con una estrategia propia frente a esta amenaza, en línea con los compromisos de las políticas de conservación de fauna y flora silvestres. "Queremos anticiparnos, reforzar la coordinación institucional y dotarnos de un instrumento que unifique los esfuerzos de todos los cuerpos y entidades implicadas", ha indicado.

La futura estrategia, ha añadido, permitirá avanzar en la detección temprana de casos, en la mejora de la vigilancia y en la sensibilización ciudadana, integrando la acción preventiva con la persecución de los delitos ambientales.

Tal y como ha manifestado, "la lucha contra el furtivismo es una cuestión de conciencia social, de educación ambiental y de respeto al patrimonio natural que pertenece a todos los andaluces". Además, ha subrayado que el trabajo conjunto entre administraciones, fuerzas de seguridad y el sector de la caza será la clave del éxito de esta Estrategia.

"Desde el Gobierno andaluz queremos seguir impulsando una gestión moderna, responsable y sostenible de los recursos naturales, donde la caza legal y regulada tenga su espacio, pero donde el furtivismo no tenga cabida", ha sostenido.

SUELTA DE EJEMPLARES DE CERCETA PARDILLA EN TREBUJENA

La consejera se ha trasladado este viernes al municipio de Trebujena, donde ha participado en la suelta de ejemplares de cerceta pardilla en las marismas del bajo Guadalquivir, una de las principales zonas de reproducción de esta especie en Andalucía.

En total, durante estos meses se están liberando 125 ejemplares de cerceta pardilla, criados a partir de huevos rescatados de nidadas en cajas nido instaladas en la Dehesa de Abajo (Sevilla) y en la laguna de la FAO.

Los huevos fueron incubados en el Zoobotánico de Jerez, donde eclosionaron y se criaron los pollos antes de su reintroducción en el medio natural. Todos los ejemplares han sido anillados y varios han sido equipados con dispositivos GPS para su seguimiento posterior.

Los rescates de huevos se realizaron entre los meses de mayo y julio y los ejemplares han permanecido entre una semana y diez días en jaulones de aclimatación antes de su liberación.

La Consejería prevé reforzar con esta acción los núcleos de población en Trebujena, donde se han soltado este viernes 45 ejemplares, en la desembocadura del Guadalhorce (20), en el embalse Don Melendo en Lebrija (30) y la laguna de Holcim (30) y en zonas donde la especie se ha asentado de forma estable en los últimos años junto con Doñana, Dehesa de Abajo o Cañada de los Pájaros.

Catalina García ha afirmado que la cerceta pardilla es "un símbolo de nuestros humedales" y un indicador del buen estado de conservación de estos ecosistemas. Su recuperación, ha añadido, "es fruto de años de esfuerzo conjunto, de trabajo científico y de una gestión comprometida con el futuro de la biodiversidad andaluza".

Los resultados del seguimiento de la especie en 2024 confirman esta tendencia positiva. Andalucía ha registrado 143 parejas reproductoras en 14 humedales ocupados, el mayor registro de la serie histórica conocida (1991-2024), cuadruplicando el número de parejas del año anterior y superando incluso la población favorable de referencia (126 parejas). De ellas, más del 70% se reprodujeron con éxito, con un total de 623 pollos nacidos.

Los humedales de Trebujena y Sanlúcar son, junto con Doñana, los únicos que han mantenido reproducción ininterrumpida durante los últimos 23 años. En el caso concreto de las Marismas de Trebujena, se han localizado ocho parejas reproductivas, que han realizado siete puestas de huevos en el periodo de reproducción del pasado año, logrando 52 pollos.

La consejera ha puesto en valor el papel del proyecto LIFE Cerceta Pardilla, en el que participa la Junta de Andalucía directamente y a través de la Agencia Amaya, con una aportación total superior a 1,16 millones de euros

Durante la visita, García ha recordado que la Junta está ejecutando obras de mejora ambiental en el propio paraje de Trebujena, con una inversión de 1,95 millones de euros, además de actuaciones en El Bocón (Veta la Palma) y Cerrado Garrido por valor de casi 150.000 euros, y proyectos en redacción en la Dehesa de Abajo y Punta Entinas-Sabinar, con un presupuesto de 788.000 euros.

La administración andaluza ha asignado más de 15,4 millones entre 2023 y 2026 para la restauración de 4.933 hectáreas de humedales, en el marco del Plan de Restauración Transformación y Resilencia (PRTR), dentro de los Fondos Next Generation EU.