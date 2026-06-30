La Junta Directiva de CECO aborda los proyectos de inversión en bioenergía en la provincia de Córdoba

Reunión de la Junta Directiva de CECO, en la que ha intervenido el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba. - CECO

CÓRDOBA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) ha analizado este martes el informe de situación de los proyectos de biogás y biometano en la provincia de Córdoba, a través de la intervención de su vicepresidente y presidente de la Comisión de Industria, Energía y Sostenibilidad de CECO, Isidro López Magdaleno.

El objetivo, según ha informado la patronal cordobesa en una nota, "es impulsar el conocimiento y el desarrollo de estos proyectos, como oportunidad estratégica para la provincia de Córdoba, fomentando proyectos vinculados al desarrollo territorial, la sostenibilidad ambiental y la economía rural".

De este modo, se ha resaltado que "estos proyectos impulsan la transición energética en la provincia, favorecen la economía circular, reducen la dependencia energética y generan actividad económica en zonas rurales, fijando población al territorio".

Los empresarios consideran de interés "analizar el impacto ambiental positivo de esta tecnología e impulsar la valorización energética de residuos orgánicos, generando con ello nuevas oportunidades de inversión y posicionando a la provincia en la bioenergía en Andalucía".

La Junta Directiva de CECO considera que "se deben abordar estos proyectos de inversión desde el rigor, teniendo en cuenta además la apuesta decidida que las administraciones estatal y autonómica están realizando, entendiéndolos como el camino para impulsar la transición energética, favorecer la economía circular y reducir la dependencia energética".

Por ello, desde CECO solicitan a los ayuntamientos de la provincia "que valoren estas iniciativas empresariales desde la seriedad, alejándose de prioridades electoralistas", y que "tengan en cuenta los requisitos legales y autorizaciones a las que se ven vinculadas estas inversiones antes de su puesta en marcha", de modo que "la presión mediática no debe convertirse en el mecanismo para obstaculizar una inversión empresarial de interés general para un territorio".

CÁTEDRA CECO

Por otra parte, el vicepresidente de CECO y presidente de la Comisión de Empresa Familiar, Francisco Torrent, ha expuesto los pasos que se están dando para poner en funcionamiento, junto con la Universidad de Córdoba (UCO), la denominada Cátedra CECO de Empresa Familiar.

Ha agradecido el interés mostrado hasta el momento por las empresas para formar parte de la misma, destacando las actuaciones que se van a acometer en formación y dando respuesta a las necesidades de las empresas familiares de la provincia, "en cuestiones como el relevo generacional, la separación entre la gestión y la propiedad, la atracción de talento externo, y la innovación y digitalización".

La Junta Directiva de CECO ha contado con la participación del coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, Ramón María Clemente, quien ha expuesto las competencias que están desarrollando actualmente en la provincia, así como las actuaciones en materia de delitos de ciberseguridad.