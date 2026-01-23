Junta y Federación de Cofradía de Pescadores de Cádiz impulsan el sector en la provincia con el proyecto Red Ecomar

El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en la provincia de Cádiz, Francisco Moreno, atiende a los medios junto a la presidenta de Fecopesca, Manuela Leal, y el secretario de la entidad, Nicolás Fernández. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Cádiz ha acogido este viernes la presentación del proyecto Red Ecomar Cádiz, de la Federación de Cofradías de Pescadores de Cádiz (Fecopesca), una iniciativa destinada a realizar un diagnóstico actualizado de las principales pesquerías del litoral gaditano y a reforzar los modelos de gestión sostenible e integral del sector pesquero artesanal.

En este acto han participado el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en la provincia de Cádiz, Francisco Moreno, la presidenta de Fecopesca, Manuela Leal, y el secretario de la entidad, Nicolás Fernández, ha indicado la Junta en una nota.

El delegado territorial de Pesca en Cádiz ha resaltado "el apoyo firme" del Gobierno andaluz a esta actividad y a sus profesionales y a los Grupos de Acción Local del Sector Pesquero y Acuícola, agradeciendo a Fecopesca "que vengan con buenas noticias" como esta iniciativa "sobre la realidad del territorio, para hacer un trabajo transversal con administraciones, científicos y pescadores".

Además, desde la Consejería se ha valorado "el compromiso" de la federación con el sector y "su ímpetu", esperando "el buen desarrollo" de este proyecto, financiado a través del Grupo de Acción Local de Pesca y Acuicultura de Cádiz.

Por su parte, desde Fecopesca se ha detallado esta iniciativa, además de abordar la situación del sector pesquero. En este contexto, Nicolás Fernández se ha referido a las directrices europeas sobre el sector primario, a las modificaciones en los hábitos de consumo del pescado y al cambio climático, así como a la necesidad de reflexionar sobre éstas y otras cuestiones.

"No podemos tomar decisiones sin estudios científicos y hace falta la unidad de todos", ha referido Nicolás Fernández, apuntando que en esta línea se sitúa este proyecto, hecho para "sentarnos juntos y sacar conclusiones", ya que lo que buscan es contar con un informe "completo y bien definido" de "por dónde tendríamos que caminar" en el sector.

El proyecto Red Ecomar Cádiz está promovido por Fecopesca y financiado a través del Grupo de Acción Local de Pesca y Acuicultura de Cádiz (Galpa Cádiz).

La iniciativa se concibe como un instrumento de cooperación entre el sector pesquero, el ámbito científico-técnico y las administraciones públicas con el objetivo de avanzar hacia un modelo de gobernanza compartida y sostenible de las pesquerías de la provincia de Cádiz.

Según se ha detallado desde esta federación, entre los principales objetivos del proyecto destacan la mejora del conocimiento actualizado sobre el estado de los recursos pesqueros; el impulso de la cogestión y la participación activa del sector en los procesos de toma de decisiones; la integración de criterios científicos, ambientales, económicos y sociales; así como el refuerzo de la viabilidad, resiliencia y futuro del sector pesquero artesanal gaditano.

Red Ecomar Cádiz va a desarrollar un enfoque participativo basado en entrevistas directas con pescadores y pescadoras de todas las modalidades y puertos de la provincia, reuniones técnicas con instituciones científicas y universidades, talleres sectoriales por modalidad de pesca y mesas transversales centradas en sostenibilidad, cambio climático, economía circular y marco normativo.

El proyecto culminará con la elaboración de un documento estratégico para la pesca en la provincia de Cádiz, con horizonte 2030, que integrará diagnósticos por modalidad, recomendaciones técnicas, necesidades tecnológicas, acciones prioritarias, responsables e indicadores de seguimiento, consolidándose como una herramienta clave de planificación estratégica para el sector.

Desde Fecopesca se ha añadido que esta iniciativa "refuerza el compromiso con la defensa de la pesca artesanal, la sostenibilidad de los caladeros y la construcción de un futuro sólido para el sector pesquero de la provincia de Cádiz".

Además, la federación ha informado de que ya se han adherido a este proyecto entidades como Ifapa, Agapa, Faape, Facope, UGT, CCOO, las universidades de Cádiz, Málaga, Sevilla y Huelva, el Centro IEO de Cádiz, autoridades portuarias de las bahías de Cádiz y Algeciras y los ayuntamientos de Conil, El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, Trebujena, Rota, Tarifa y La Línea, todos de la provincia de Cádiz.