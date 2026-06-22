La Junta implementa mejoras de recogida de especies silvestres para su traslado al CREA en El Puerto (Cádiz)

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Cádiz, Óscar Curtido, en el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) Dunas de San Antón en El Puerto de Santa María. - JUNTA DE ANDALUCÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Cádiz, Óscar Curtido, ha visitado el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) Dunas de San Antón en El Puerto de Santa María, donde ha supervisado con el equipo técnico las nuevas cajas y cajones de transporte de aves adquiridos a través de medidas compensatorias.

Óscar Curtido ha destacado la implementación de estas mejoras de recogida de especies silvestres para su traslado al CREA portuense, que desarrolla "una destacada labor" para recuperar en la provincia de Cádiz ejemplares de especies que están amenazadas, según ha indicado la Junta en una nota.

El delegado territorial ha asegurado que la propia ciudadanía con sus avisos, por "la mayor concienciación ambiental de la sociedad", es "la mayor fuente de ingresos de animales" en este centro, lo que representa un 75% del total, pero que el traslado desde los puntos de recogida hasta su entrega en el CREA se realiza mayoritariamente por parte de agentes medioambientales y del personal de esta Delegación.

En ese sentido, ha señalado que la entrega de este material, facilitado a través de las líneas de conservación que se establecen como medidas compensatorias de diferentes proyectos de energía verde, "redunda en la mejora de las condiciones de bienestar animal de los ejemplares recogidos, así como en las condiciones de trabajo de los empleados públicos".

En concreto, se suministrarán 1.000 cajas de cartón plastificado destinadas a aves pequeñas y medianas, y 20 cajones de madera de tablero marino para especies de gran envergadura como los buitres. El diseño de estos medios, dotados de orificios de ventilación y condiciones de baja luminosidad, tiene como finalidad garantizar el bienestar animal durante el transporte, reduciendo el estrés de los ejemplares heridos y evitando que sus lesiones se agraven.

Desde el punto de vista económico, esta medida conlleva una inversión de 4.700 euros.

PLAN DE ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

La Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente coordina esta iniciativa en el marco de la ejecución del Plan de Actuaciones de Conservación de la Biodiversidad vinculado a las plantas solares fotovoltaicas FV Cigarra 2 (5,2 MWp) y FV Saltamontes (6,5 MWp), situadas en el término municipal de Arcos de la Frontera.

En el contexto del expediente de Autorización Ambiental Unificada Simplificada en esta materia, con el propósito de garantizar un impacto neto cero en la biodiversidad local, el titular de los proyectos, en coordinación con la Delegación Territorial, realizará durante la vida útil de las instalaciones distintas medidas, entre las que se encuentra esta mejora en la recogida de ejemplares.

En la propuesta de actuaciones para cada año venidero --mecanismo de planificación anual que permite adaptar la ejecución de las medidas compensatorias fuera del recinto vallado, según las necesidades ambientales detectadas--, y en la anualidad en curso, se planteó la adquisición de este material de recogida de fauna silvestre para centros de recuperación de especies amenazadas.

Anualmente ingresan en el CREA Dunas de San Antón unos 1.100 ejemplares de fauna silvestre amenazada, para su diagnóstico y tratamiento veterinario, recuperación y reintroducción al medio natural.

Del total de los ingresos, en un 87% se trata de aves, con una mayor incidencia entre los meses de abril a octubre, con un pico muy significativo entre mayo y agosto, debido al mayor número de ingresos que se producen como consecuencia de la inexperiencia y caída accidentales de pollos cuando aún están en el nido.