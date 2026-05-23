La Junta impulsa un nuevo modelo de señalización sostenible y digital para los Espacios Naturales de Andalucía

Archivo - Imagen del paraje natural de las marismas de Doñana presentando una inusual inundación del 90% de su superficie. A 12 de marzo de 2026 en Almonte, Huelva (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha abierto el trámite de información pública y audiencia del nuevo Manual de Señalización de Uso Público en los Espacios Naturales de Andalucía, un documento que actualizará el sistema de señalización de los espacios protegidos andaluces, tras más de dos décadas de vigencia del modelo actual.

Con esta iniciativa, la Junta busca "adaptar la señalética de los espacios naturales a las nuevas necesidades de accesibilidad, sostenibilidad y digitalización", al tiempo que fomenta la participación de la ciudadanía, colectivos profesionales y entidades vinculadas al medio ambiente y al turismo de naturaleza.

El nuevo borrador establece una transformación integral de la señalización bajo tres grandes ejes. En primer lugar, apuesta por la accesibilidad universal, incorporando criterios destinados a facilitar el acceso a la información a personas con diversidad funcional visual, física o cognitiva.

Asimismo, el documento prioriza la sostenibilidad mediante el uso de materiales duraderos y de bajo mantenimiento, como el plástico reciclado o el acero galvanizado, reduciendo tanto el impacto ambiental como los costes de conservación.

Además, el Manual introduce nuevas herramientas de digitalización, como la integración de códigos QR y soluciones TIC que permitirán ofrecer contenidos dinámicos y multilingües sin incrementar el impacto visual sobre el paisaje natural.

La Consejería pretende que el documento definitivo cuente con el mayor consenso posible, por lo que anima a participar en el proceso a ayuntamientos, empresas de turismo activo, asociaciones ecologistas, expertos en accesibilidad y diseño, así como a cualquier persona interesada.

El texto completo del Manual puede consultarse tanto en el Portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía como en la sede de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Las alegaciones y aportaciones podrán presentarse por los canales oficiales, tanto físicos como telemáticos, dentro del plazo legal establecido tras su publicación en el BOJA.

Una vez concluido el periodo de información pública y audiencia, la Consejería analizará las propuestas recibidas para su posible incorporación al texto definitivo, que se convertirá en la norma de referencia para la señalización de uso público en los espacios naturales de Andalucía.