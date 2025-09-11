La Junta instala 3.600 megavatios renovables en los últimos doce meses en Andalucía y supera los 16.000 MW

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, durante su intervención en la sesión del Pleno del Parlamento. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha hecho este jueves balance sobre la energía en la región, donde ha destacado que Andalucía ha vuelto a marcar "cifras récord" en la implantación de energías renovables al sumar 3.607 megavatios (MW) sostenibles en los últimos doce meses, un despliegue que eleva su parque de generación de energía eléctrica renovable hasta los 16.111 MW a cierre del pasado mes de junio.

El consejero del ramo ha subrayado durante su intervención en el Pleno del Parlamento que entre junio de 2024 y ese mismo mes de 2025 la comunidad andaluza ha instalado un 29% más de potencia eléctrica renovable, que ha llevado aparejada una inversión de 3.625 millones y 10.800 empleos.

"Las energías limpias a precios competitivos suponen una gran oportunidad para atraer inversión industrial a Andalucía, y ahí es donde está la gran ventaja para la comunidad", ha puesto en valor Paradela. En este sentido, ha señalado que, de los 17.000 millones de inversión industrial captados en esta legislatura, "más de 9.000 millones corresponden a proyectos vinculados a industria verde".

Según los datos de la Agencia Andaluza de la Energía, entidad adscrita a la Consejería de Industria, Energía y Minas, solo en el primer semestre de 2025 la potencia se ha incrementado en 1.640 MW, lo que supone más que duplicar los 700 MW instalados en el mismo periodo del año anterior. "En la primera mitad del año hemos instalado más potencia renovable que la que se desplegó en los años 2022 o 2023 al completo", ha apostillado el consejero.

"Andalucía sigue avanzando así en su objetivo de descarbonizar el modelo energético, a la vez que se generan nuevas oportunidades de negocio y desarrollo industrial", ha abundado Paradela, quien ha precisado que el 69% de la potencia total de la región para la generación de electricidad procede ya de fuentes renovables, y ha apuntado el objetivo de alcanzar los 20.000 MW verdes instalados a cierre de 2026.

De esa capacidad instalada, un 65% proviene de la tecnología fotovoltaica, que sigue dominando el escenario andaluz y acumula casi todo el crecimiento de capacidad eléctrica renovable, sumando 1.600 MW en el primer semestre de 2025, hasta alcanzar un global de 10.454 MW.

A ello se suman los 997 MW de termosolar instalados en 24 centrales, lo que convierte a la energía solar en líder indiscutible, al representar el 71% de toda la capacidad de generación de energía limpia de la región.

De este modo, el titular de Industria, Energía y Minas ha resaltado que "no todos los proyectos de energías renovables salen adelante". De hecho, "un 35% de la potencia en tramitación a finales de 2024 no ha prosperado porque no cumplía los requisitos; no todo vale", ha apostillado.

REPARTO POR TECNOLOGÍAS

Según la información elaborada por la Unidad Estadística y Cartográfica de la Agencia Andaluza de la Energía, que forma parte del Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, la potencia de generación renovable instalada hasta mitad de 2025 se reparte por tecnologías de la siguiente manera.

Por un lado, 11.451,6 MW asociados a la tecnología solar (fotovoltaica y termosolar), representando el 71% del mix renovable; 3.705,5 MW proceden de los parques eólicos existentes en la comunidad, lo que supone el 23% de la potencia total renovable; 639,4 MW corresponden a las centrales hidráulicas (4%); y el otro 2% restante procede de plantas de generación eléctrica con biomasa y biogás, con una potencia agregada de 310,4 MW, a los que se suman 4,5 MW de la tecnología oceanotérmica.

Estos 16.111 MW de potencia renovable instalada en Andalucía para la generación eléctrica con energías limpias posibilitan que la región se posicione como una de las comunidades autónomas con mayor capacidad de generación eléctrica renovable, manteniendo su posición de liderazgo en tecnologías solares y de la biomasa.