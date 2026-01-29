La Junta invierte casi 7,3 millones en Baza (Granada) para la conservación ambiental y la economía circular

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Granada, Manuel Francisco García, ha visitado el Ayuntamiento de Baza (Granada) - JUNTA DE ANDALUCÍA

BAZA (GRANADA), 29 (EUROPA PRESS)

El delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Granada, Manuel Francisco García, ha visitado el Ayuntamiento de Baza para exponer y analizar las inversiones desarrolladas por su departamento en el municipio en los últimos años, que alcanzan un importe total de 7.274.430 euros.

La información ha sido presentada durante una visita institucional al Consistorio bastetano, donde el delegado ha sido recibido por el alcalde, Pedro Ramos, junto a miembros del equipo de Gobierno municipal.

Durante su intervención, Manuel Francisco García ha destacado que estas inversiones "responden a una estrategia sostenida de la Junta de Andalucía para proteger el patrimonio natural de Baza, reforzar la gestión del Parque Natural Sierra de Baza y avanzar hacia un modelo de desarrollo local más sostenible, compatible con la conservación del medio ambiente y la mejora de los servicios públicos".

El delegado ha explicado que el volumen inversor se articula en dos grandes apartados diferenciados. Por un lado, las actuaciones desarrolladas en el Parque Natural Sierra de Baza, principalmente en montes públicos del término municipal; y, por otro, las subvenciones destinadas a economía circular y tratamiento de residuos, concedidas directamente al Ayuntamiento de Baza.

La mayor parte de la inversión corresponde a las actuaciones ejecutadas en el ámbito del Parque Natural Sierra de Baza, un espacio protegido de alto valor ecológico y paisajístico.

En este contexto, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha impulsado importantes tratamientos selvícolas orientados al manejo y adaptación de la vegetación forestal, con el objetivo de prevenir el decaimiento de las masas forestales y reducir la afección de la plaga de muérdago, especialmente en los rodales con mayor incidencia.

Entre estas actuaciones sobresalen los proyectos de tratamientos selvícolas urgentes y de lucha contra los efectos del decaimiento forestal en las masas de pinar, que han contado con una inversión conjunta superior a los 6 millones de euros durante el periodo analizado.

Estos trabajos incluyen la redacción del proyecto de ordenación de los montes públicos de Baza, una herramienta estratégica para la planificación de la gestión forestal a largo plazo y la garantía de su sostenibilidad, así como actuaciones preventivas frente a los incendios forestales y labores de seguimiento y tratamiento de plagas, orientadas a reforzar la resiliencia de los ecosistemas forestales del municipio.

Asimismo, el delegado territorial ha resaltado las obras menores de mantenimiento y mejora de equipamientos ambientales, como el Centro de Visitantes y el Aula de Naturaleza de Narváez, infraestructuras fundamentales para la educación ambiental y el uso público del parque.

Estas actuaciones, ya finalizadas o en fase de tramitación, suponen una inversión superior a 760.000 euros, a las que se añade la instalación de sistemas fotovoltaicos de autoconsumo para mejorar la eficiencia energética de estos equipamientos.

Otro de los ejes destacados ha sido la mejora y acondicionamiento de caminos forestales del término municipal de Baza, todos ellos situados dentro del Parque Natural Sierra de Baza.

Estas actuaciones, ejecutadas en distintos ejercicios, han contado con una inversión total de 209.512,98 euros y permiten mejorar la accesibilidad para la gestión forestal, la prevención de incendios y el uso público ordenado del espacio natural.

En materia de conservación de la biodiversidad, la Junta de Andalucía ha desarrollado actuaciones específicas para la recuperación del hábitat de la mariposa Parnassius apollo filabricus, catalogada como En Peligro (EN) en el Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía.

Además, se han ejecutado tres actuaciones del programa PIMA de protección de especies catalogadas con algún nivel de riesgo, centradas en el Narcissus nevadensis, la Atropa baetica y la Artemisia alba subsp. granatensis, especies de alto interés botánico vinculadas a los ecosistemas de alta montaña del parque natural; actuaciones que han contado con una inversión de casi 90.000 euros.

ECONOMÍA CIRCULAR Y GESTIÓN DE RESIDUOS

El segundo bloque de inversiones se centra en las subvenciones otorgadas al Ayuntamiento de Baza en materia de economía circular y tratamiento de residuos.

En este ámbito, el municipio ha sido beneficiario de dos ayudas, que suman un importe total de 61.821,98 euros, concedidas al amparo de distintas órdenes de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Estas subvenciones han permitido reforzar los sistemas municipales de recogida y gestión de residuos, así como avanzar en la implantación de un modelo de economía circular, orientado a mejorar la sostenibilidad y eficiencia en la gestión de los residuos urbanos del municipio.

Por último, Manuel Francisco García ha subrayado que "la inversión de casi 7,3 millones de euros en Baza evidencia el firme compromiso de la Junta de Andalucía con este municipio y con la protección del Parque Natural Sierra de Baza, apostando por la gestión forestal activa, la conservación de especies amenazadas y el apoyo a los ayuntamientos en materia de economía circular".

Por su parte, el alcalde de Baza, Pedro Ramos, ha agradecido "el respaldo continuado de la Junta de Andalucía y de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente", destacando que "estas inversiones no solo contribuyen a preservar uno de los espacios naturales más emblemáticos de la provincia, sino que también generan oportunidades para el desarrollo local, el empleo verde y la mejora de los servicios que prestamos a la ciudadanía".

Ambas administraciones han coincidido en la importancia de seguir trabajando de manera coordinada para consolidar un modelo de gestión ambiental que sitúe a Baza como referente en sostenibilidad, conservación del patrimonio natural y compromiso con el futuro.