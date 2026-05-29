La Junta libera tres ejemplares de quebrantahuesos en el Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada de Granada

El delegado de la Junta ha participado en la suelta de tres pollos de quebrantahuesos en el Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada, coincidiendo con el 20 aniversario del inicio del proyecto que permite ver volar a esta ave en cielos andaluces. - JUNTA

GRANADA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, ha participado en la suelta de tres ejemplares de pollos de quebrantahuesos en el Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada, coincidiendo con el 20 aniversario del inicio del proyecto que ha permitido ver de nuevo a esta ave sobrevolar los cielos andaluces.

Con esta acción, la Junta continúa con la campaña de reintroducción en este año 2026 y refuerza su compromiso con la conservación de esta especie emblemática, que desapareció del cielo andaluz en los años ochenta del siglo pasado.

Desde el inicio del Proyecto de Reintroducción en 2006 se han liberado más de un centenar de quebrantahuesos en diferentes espacios protegidos andaluces, principalmente en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y en el Parque Natural de Sierra de Castril, en las provincias de Jaén y Granada, respectivamente.

En 2024, por primera vez, se ampliaron los territorios de liberación al Parque Nacional y parque Natural de Sierra Nevada, con la suelta de tres pollos. Esta estrategia de expansión territorial busca aumentar la capacidad colonizadora de la especie y extender su área de distribución en la región.

Para Sierra Nevada es la tercera suelta de quebrantahuesos, con lo que ya se cuenta con un total de nueve pájaros liberados en este espacio. Gracias a este proceso de expansión, la especie ha comenzado a colonizar otras sierras del entorno, como Sierra Mágina, la Sierra Sur de Jaén, Sierra Arana, Sierra de Huétor Santillán e incluso sierras limítrofes en Albacete y Murcia. También se ha registrado su presencia en Portugal, Francia e incluso un cruce puntual del Estrecho hacia el norte de África.

Los tres ejemplares liberados han sido bautizados como Alhorí, Ragua y Sabika, en referencia a enclaves naturales significativos de Sierra Nevada en Granada y Almería. Los tres ejemplares son hembras, una de ellas nacida el 01/03/2026 en Richard Faust Zentrum (Austria), otra el 01/03/2026 en el Zoo de Praga, y la última nació el 27/02/2026 en el CRIAH (Centro de Cría en Aislamiento Humano) que gestiona la FCQ en Aragón, y llegó al Centro de Cría Guadalentín el 20/03/2026 donde ha sido criado por una de las parejas.

Los tres ejemplares llegaron equipados con los emisores para su seguimiento y las anillas, así como de las marcas alares para su identificación. La técnica de suelta es la denominada "hacking", que en este caso consiste en liberar a los jóvenes ejemplares de esta especie en un nido artificial habilitado en altura en una oquedad o pequeña cueva, simulando las características naturales de los nidos que los quebrantahuesos construyen en la naturaleza. Los animales se liberan con aproximadamente 90 días de edad, aún les quedan cerca de un mes para empezar a volar, pero ya son capaces de alimentarse por si solos.

La comida se les deposita en las cuevas a través de unos tubos de modo que no tienen contacto con el ser humano. Mediante esta técnica, los pollos de quebrantahuesos asimilan el entorno circundante al nido como su lugar de nacimiento y esto hace que se fidelicen al territorio (lo que se conoce como "filopatria") y aunque durante los primeros años pueden llegar a realizar grandes desplazamientos, cuando alcanzan la edad reproductora (entre los siete y diez años), los quebrantahuesos regresan a sus orígenes y se fijan al territorio, donde con un poco de suerte formaran pareja y tendrán descendencia.

En el caso de Sierra Nevada, ya en este año pasado, se controló un emparejamiento de dos ejemplares jóvenes que llegaron a hacer puesta y nido, aunque por su edad e inexperiencia no llegó a término. No obstante, esto constituye un éxito puesto que reafirma la teoría de que en territorios donde la especie se empieza a implantar, se adelanta la edad reproductora, y a ello contribuye la presencia de pollos en el territorio introducidos con la técnica de hacking.

En la naturaleza un quebrantahuesos puede llegar a vivir 40 años (bastantes más en cautividad) y normalmente ponen un sólo huevo por nido. En la actualidad, sobrevuelan Sierra Nevada alrededor de 20 ejemplares, la mayoría juveniles provenientes del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas o Sierra de Castril. Es importante este número como población flotante para nuestro territorio, reviste una gran importancia táctica, y por ello se intenta fijar mediante aportes de alimentación en muladar y P.A.S (Puntos de Alimentación Suplementarios situados en plataformas a gran altura) como medida de gestión de estas aves necrófagas y de otras como el buitre leonado.

Un elemento clave en el éxito de la reintroducción de esta especie es la cría en cautividad. En este sentido el Centro de Cría del Quebrantahuesos de Guadalentín (Cazorla) que forma parte del Programa Europeo de Especies Amenazadas (EEP) es el Centro de Cría que más ejemplares al año logra reproducir en toda Europa.

El otro elemento clave para asegurar la supervivencia de esta especie es la lucha contra el veneno, siendo la Comunidad Autónoma de Andalucía un referente internacional en la erradicación de está práctica tan nociva.

El delegado de la Junta en Granada ha señalado que "con esta nueva suelta reforzamos la presencia del quebrantahuesos en el Parque Natural de Sierra Nevada y damos continuidad a una estrategia de conservación consolidada, que ha permitido devolver la especie a los cielos andaluces y mirar hacia el futuro con esperanza".

Según ha explicado, con esta actuación se inaugura la vigésima campaña anual de reintroducción del quebrantahuesos en Andalucía, "una labor sostenida y comprometida que demuestra que el esfuerzo a largo plazo y la cooperación institucional son capaces de revertir procesos de extinción".

Al acto han asistido miembros del Equipo del Plan de Recuperación y Conservación de Aves Necrófagas de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, apoyados en los técnicos de la Estrategia para la Erradicación del Uso Ilegal del Veneno en Andalucía y los de la unidad de trabajos Verticales de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, el director del Parque Nacional, Francisco Muñoz, y Agentes de Medio Ambiente, entre otros.

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

El programa de reintroducción del quebrantahuesos en Andalucía cuenta con la participación de entidades especializadas como la VCF, Volture Conservation Fundation. Uno de los objetivos prioritarios del programa andaluz es garantizar la diversidad genética de los ejemplares reintroducidos. Para ello, la Junta ha firmado acuerdos que permiten el intercambio de pollos con otras comunidades autónomas, como Aragón, y con centros europeos, asegurando así una mayor adaptabilidad de la población liberada.

En esta suelta en Sierra Nevada se pone de manifiesto esa colaboración internacional, al contar con ejemplares procedentes de Austria, Praga y Aragón. "Este trabajo conjunto es una garantía de futuro para el quebrantahuesos y un ejemplo de cómo la cooperación científica y política puede dar resultados extraordinarios".

La Junta continúa ampliando la red de espacios donde puede consolidarse esta especie, adaptando infraestructuras y planificando nuevas actuaciones para los próximos años. Esta labor se complementa con una intensa labor de sensibilización social, especialmente en las comarcas donde se desarrolla el proyecto, sensibilización que se lleva a cabo con los agentes del territorio (pastores, cazadores...) y con los jóvenes.