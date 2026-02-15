La Junta licita por 16 millones obras de depuración y saneamiento en Almería y Granada

Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Cuevas del Almanzora (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha sacado a licitación obras de depuración y saneamiento por un importe cercano a los 16 millones de euros en la provincia de Almería y de Granada, actuaciones con las cuales la Junta de Andalucía ha señalado garantizar "el cumplimiento de la normativa europea, estatal y autonómica en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales".

Son dos proyectos financiados al 100% por la Junta de Andalucía a cuenta del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas. La licitación se estructura en cuatro lotes, con un importe total de 15,9 millones de euros (IVA incluido) y plazos de ejecución que oscilan entre los 8 y los 20 meses, en función de cada actuación, según una nota de este departamento.

El procedimiento de adjudicación es abierto y el plazo para la presentación de ofertas finaliza el 17 de marzo.

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado que "estas actuaciones reflejan el compromiso firme de la Junta de Andalucía con la mejora de la depuración de las aguas residuales, una cuestión clave tanto para la protección del medio ambiente como para la calidad de vida de los vecinos".

Ha subrayado que se trata de "inversiones estratégicas que permiten avanzar en el cumplimiento de la normativa y en el desarrollo sostenible de nuestros municipios".

En la provincia de Almería se licitan tres lotes que suman cerca de 8,3 millones de euros. El lote 1, con un presupuesto de 4,8 millones de euros, para agrupar los vertidos de aguas residuales de los núcleos de La Almadraba de Monteleva y La Fabriquilla (pertenecientes a la capital y Níjar) y mejorar su tratamiento posterior.

La Junta de Andalucía ha explicado que esta obra supone también una mejora en la depuración de los vertidos de los núcleos almerienses de Cabo de Gata, Ruescas y Pujaire con una nueva conducción que los traslada hasta la actual EDAR Este de Almería, situada en El Toyo.

El lote 2, dotado con 2,8 millones de euros, se centra en la puesta en marcha de colectores de los núcleos de Al Alcazaba y Guanios, dependientes de Adra; y el lote 3, con un presupuesto de 630.000 de euros, incluye la ejecución de colectores y estaciones de bombeo para agrupar los vertidos de Paterna del Río, Laujar de Andarax y Padules.

En la provincia de Granada, el lote 4, con un importe de 7,7 millones de euros, recoge las obras de saneamiento entre Víznar y Alfacar con la EDAR de los Vados. Esta actuación permitirá mejorar la depuración de las aguas residuales en esta zona del área metropolitana y optimizar su integración en el sistema general.