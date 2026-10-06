La Junta licita el aprovechamiento de madera y biomasa en el Parque Natural de Cardeña y Montoro (Córdoba)

Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro - Junta de Andalucía

CÓRDOBA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Córdoba, Daniel García-Ibarrola Díaz, ha visitado este martes el Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro, con motivo de la licitación pública de un aprovechamiento forestal de madera y biomasa procedente de un monte consorciado con la Junta de Andalucía, cuyo objetivo de esta actuación es realizar los tratamientos selvícolas previstos para estas masas forestales, atendiendo a su estado de conservación y a las necesidades de prevención de incendios.

La actuación contempla el aprovechamiento de 1.500 metros cúbicos de madera de pino piñonero (Pinus pinea), 300 metros cúbicos de madera de pino negral (Pinus pinaster) y 1.500 toneladas de biomasa forestal, obtenidas a partir de tratamientos selvícolas programados en diferentes rodales del espacio natural protegido. García-Ibarrola ha señalado que este tipo de intervenciones combinan los tratamientos de conservación del medio natural con la extracción de productos forestales destinados a distintos usos.

Los trabajos previstos consisten principalmente en la ejecución de claras sobre repoblaciones de pinar realizadas hace varias décadas, con el objetivo de disminuir la densidad de las masas forestales, reducir la competencia entre ejemplares y favorecer el desarrollo de otras especies vegetales. Estos tratamientos buscan favorecer la diversidad vegetal y la evolución de masas forestales excesivamente homogéneas hacia estructuras más diversas y resilientes. Además, estas actuaciones tienen una función preventiva frente a los incendios forestales, ya que se orientan a reducir la cantidad de combustible vegetal acumulado en el monte y a mantener las condiciones de seguridad y conservación de la masa forestal.

Las masas sobre las que se actuará tienen su origen en las campañas de repoblación forestal desarrolladas fundamentalmente durante la década de los años 70 del pasado siglo en las cuencas de los ríos Yeguas, Arenoso, Arenosillo y Martín Gonzalo. Estas actuaciones se llevaron a cabo con fines de restauración hidrológico-forestal para combatir los problemas de erosión, escorrentías e inundaciones que afectaban a amplias zonas de la provincia y a la vega del Guadalquivir.

Para ello se recurrió principalmente a especies como el pino piñonero y el pino negral, capaces de desarrollarse en terrenos degradados y con escasa cobertura vegetal. Décadas después, estas repoblaciones presentan elevadas densidades de arbolado, por lo que requieren tratamientos selvícolas específicos para atender a su evolución y conservación.

En el caso de los rodales de pino piñonero, los trabajos se orientan a corregir situaciones de crecimiento estancado derivadas de la excesiva espesura de la masa forestal. Por su parte, en los rodales de pino negral, se actuará sobre ejemplares muertos, caídos o con un acusado deterioro vegetativo, con el objetivo de reducir el riesgo de incendios y la posible aparición de plagas forestales.

CONSERVACIÓN DE HÁBITATS FORESTALES

El estado de conservación de estas masas forestales es uno de los factores que condicionan los hábitats de la fauna presente en el Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro, que alberga especies como el lince ibérico, el águila imperial ibérica y el buitre negro. La conservación de estas especies depende, entre otros factores, del mantenimiento de hábitats forestales en buen estado, que permitan atender sus necesidades de alimentación, reproducción y refugio.

Los tratamientos forestales permitirán obtener dos tipos de productos. Por un lado, madera destinada a la industria transformadora y al sector del aserrado. Por otro, biomasa forestal en forma de astilla procedente de las partes no aprovechables para madera, que podrá emplearse como fuente renovable para la producción de calor o electricidad, como alternativa al uso de combustibles fósiles.

El delegado de Sostenibilidad ha explicado que los trabajos previstos comprenden tratamientos relacionados con la prevención de incendios y la conservación de la biodiversidad, así como la obtención de productos forestales para su utilización por empresas del sector. La licitación se encuentra publicada en el perfil oficial de contratación de la Junta de Andalucía y permanecerá abierta hasta el próximo 15 de octubre, plazo durante el cual las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas.

El aprovechamiento de madera y biomasa forma parte de los tratamientos selvícolas programados para este monte y está sujeto a los criterios de conservación del espacio natural protegido. Los productos obtenidos podrán destinarse a la industria de transformación de la madera y a usos energéticos, actividades vinculadas al sector forestal y al medio rural.