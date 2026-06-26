La Junta promueve que Huelva acoja el primer valle 'cero emisiones netas' de España

El consejero de Industria, Energía y Minas en funciones, Jorge Paradela, junto a otras autoridades en la presentación de la Memoria anual de la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe) de 2025. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía se ha marcado como objetivo convertir Huelva en el primer valle 'cero emisiones netas' de España. Así lo ha adelantado el consejero de Industria, Energía y Minas en funciones, Jorge Paradela, en la presentación de la Memoria anual de la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe) de 2025.

En este acto, Paradela ha felicitado a la asociación por su 40 aniversario y por "cuatro décadas de creación de empleo, generación de riqueza y desarrollo territorial", según ha informado la Junta.

"En el marco de la Ley de Aceleración de la Industria de la Unión Europea, el Gobierno de Andalucía está absolutamente decidido a impulsar en Huelva el primer 'valle cero emisiones netas' de Andalucía", ha anunciado Jorge Paradela, que ha explicado que la acumulación de proyectos relacionados con la industria verde, como el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, la planta de biocombustibles de Moeve o el proyecto CirCular de Atlantic Copper, es lo que ha llevado a plantear desde el Gobierno de Andalucía que Huelva acoja el primer valle cero emisiones netas de la industria andaluza.

La declaración de valles 'cero emisiones netas', o valles NZIA por sus siglas en inglés, "va a tener una serie de implicaciones muy positivas para Huelva como el hecho de que el Reglamento europeo establece unos plazos tasados para las autorizaciones y permisos, así como en el ámbito de la aceleración de inversiones, de la asignación de ayudas y también del desarrollo de programas relacionados con la formación y el talento para asegurar el suministro de talento para proyectos de esa magnitud", ha abundado.

El consejero en funciones ha señalado que esta iniciativa "permitirá consolidar a la provincia de Huelva como uno de los grandes polos industriales y energéticos de Europa, atrayendo nuevas inversiones en renovables, hidrógeno verde y digitalización, y generando oportunidades para toda la cadena industrial", ha dicho antes de apuntar que "será uno de los primeros proyectos a nivel nacional, y que ya se lo ha planteado al ministro de Industria, Jordi Hereu, en la reunión que mantuvieron en Madrid la semana pasada.

Pero para consolidar esta oportunidad, ha alertado el consejero en funciones, "necesitamos desplegar cuanto antes las infraestructuras que exige esta nueva realidad industrial". Así, se ha referido a la capacidad en la red eléctrica, la conectividad ferroviaria y las obras hidráulicas "que el sector viene reclamando desde hace años; son actuaciones imprescindibles para sostener el crecimiento de Huelva".

El consejero en funciones ha remarcado el momento "francamente prometedor" que vive la industria andaluza, "y Huelva es, sin duda, el mejor exponente de ese momento que vive la industria en Andalucía". Así, ha señalado que "en el año 2025 la industria ha aportado una tercera parte del crecimiento de la economía andaluza, un sector que creció un 9,6% frente al 2,3% nacional y que en el primer cuatrimestre de 2026, a pesar del contexto geopolítico tan complejo, "la industria andaluza crece un 4,8% cuando a nivel nacional crece medio punto".

En su intervención, Jorge Paradela, que ha estado acompañado por el secretario general de Industria y Minas, José Javier Alonso, y la delegada territorial de la Consejería en la provincia, Lucía Núñez, ha reseñado que "la industria andaluza está despegando de la mano de las energías limpias, de la tecnología limpia y de la digitalización, que es exactamente el tipo de industria que quiere desarrollar Europa. Ese fenómeno tiene en Huelva su máximo exponente".

En esta línea, el consejero en funciones ha puesto en valor que el crecimiento del empleo industrial en Andalucía ha sido del 22% de los últimos cuatro años, mientras que "en Huelva el empleo industrial ha crecido un 26%". "Huelva y Andalucía están liderando la reindustrialización y la transición energética captando anualmente 5.000 millones de nueva inversión, cifra que ha ascendido a más de 18.300 millones en la pasada legislatura", ha remarcado.

Ante esta realidad, Paradela ha subrayado que la industria cuenta "con el Gobierno andaluz como socio". "Para ello, desplegamos todos los instrumentos para que la inversión encuentre aquí las mejores condiciones", ha dicho.

En concreto, ha apuntado, la Junta trabaja "en tres prioridades concretas, simplificación y agilidad administrativa; respaldo mediante incentivos, con más de 700 millones desplegados en ayudas; y formación, alineando la FP Dual con las nuevas necesidades de la industria".

"Esta industria y sus trabajadores reúnen las condiciones para desempeñar un papel protagonista en la nueva etapa industrial europea. La Junta de Andalucía seguirá acompañándoos en ese camino, porque somos conscientes que desde aquí se está construyendo un mejor futuro", ha concluido.