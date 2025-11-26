La Junta respalda al Maritime Blue Growth celebrado en Cádiz como vía para impulsar la economía azul regional

Autoridades locales y de la provincia de Cádiz en la segunda edición del Maritime Blue Growth, celebrado en la capital gaditana. ARCHIVO. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la participación de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, en la segunda edición del Maritime Blue Growth (MBG), celebrado en Cádiz del 11 al 13 de noviembre, donde el Gobierno andaluz ha mostrado su apoyo a las empresas andaluzas que apuestan por fortalecer sus relaciones comerciales y aumentar su volumen de negocio en el extranjero.

Participar en este evento es "una oportunidad" para reforzar la imagen del sector pesquero y acuícola de Andalucía a nivel mundial, potenciando su competitividad e internacionalización, ha indicado la Junta en una nota.

El evento en Cádiz es el primer congreso internacional de Europa especializado en abordar la transición transversal del sector marítimo hacia la economía circular azul. Se trata, además, del único encuentro liderado y configurado directamente por el propio sector español, cuyo objetivo es propiciar la relación y el networking entre las principales empresas, instituciones y organismos del sector marítimo internacional.

Apostando por la colaboración público-privada, los organizadores buscan el desarrollo de una nueva cadena de valor azul que integre diferentes sectores como el pesquero, el portuario, el tecnológico y el logístico. Para lograrlo, la edición de 2025 del MBG contó con la participación de un millar de asistentes, 60 conferenciantes y 30 empresas, así como con la presencia en su inauguración del comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis.

Entre las actividades organizadas se encontraron sesiones de 'business matching', mesas redondas y foros de debate empresarial que propiciaron el contacto directo entre pymes andaluzas y empresas extranjeras, incidiendo así en la mejora de la internacionalización del tejido empresarial de Andalucía.

El Maritime Blue Growth acogió un concurso de startups y de desarrollo y contó con un programa científico-técnico de tres jornadas temáticas.

En cuanto a su contribución a la economía andaluza, su impacto ha sido de 1,5 millones de euros, según la Junta.

La economía azul es un modelo de desarrollo que aprovecha de forma responsable y sostenible el potencial de los recursos marinos y costeros apoyándose en la diversificación económica, ya que incluye actividades muy diversas como la pesca, la acuicultura, la biotecnología marina o el turismo. En Andalucía, aporta ya el 11% del PIB regional, genera 300.000 empleos vinculados al mar y supera las 35.000 empresas, teniendo aún un gran potencial económico a futuro.

El sector pesquero y acuícola es clave en este ámbito, al ser uno de los actores principales del crecimiento azul en Andalucía, territorio que cuenta con casi mil kilómetros de costas. Por esta razón, desde el Gobierno andaluz se ha señalado que se están poniendo en marcha actuaciones encaminadas a avanzar de forma integral hacia un tejido productivo "más competitivo, resiliente y orientado a crear nuevas oportunidades ligadas al mar y su entorno".

Destaca la 'Estrategia Andaluza de Economía Azul Sostenible. Horizonte 2028' de la Junta de Andalucía, aprobada en abril de 2025 con un presupuesto de más de 216 millones de euros.