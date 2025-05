Llega a Huelva el primer contenedor transparente para "derribar mitos" sobre el reciclaje de vidrio

HUELVA 15 May. (EUROPA PRESS) -

En el marco de las actividades organizadas con motivo del Día Mundial del Reciclaje, el Ayuntamiento de Huelva y Ecovidrio han presentado este jueves el primer contenedor transparente para residuos de envases de vidrio con el fin de "desmontar los mitos más extendidos" en torno al reciclaje de este tipo de envases.

Por primera vez, la cubierta lateral del contenedor se ha sustituido por una cubierta de metacrilato que deja ver el interior, demostrando que el reciclaje de envases de vidrio en España es "totalmente transparente" y que dentro del contenedor "solo hay vidrio", ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Con esta iniciativa, Ecovidrio y el Ayuntamiento de Huelva quieren "desmentir las falsas creencias que aún existen alrededor del reciclaje de residuos de envases vidrio" y "demostrar" que el vidrio "tiene infinitas vidas" y que "cada envase que los ciudadanos y hosteleros depositan los contenedores de sus pueblos y ciudades se convierte en un nuevo envase con las mismas características".

El acto de presentación de esta iniciativa ha tenido lugar en la Plaza del Punto y ha contado con la participación de la concejal de Infraestructuras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Huelva, Mariló Ponce, y la subdirectora de Gerencias de la Zona Sur de Ecovidrio, Coral Rojas-Marcos.

La concejal ha explicado que "se trata de una novedosa propuesta que llega a Huelva para tratar de incentivar el reciclaje de vidrio entre los onubenses, ya que, aunque en los últimos años se ha mejorado muchos aspectos todavía estamos lejos de las cifras que nos gustaría alcanzar". Por tanto, Ponce ha "animado" a los ciudadanos a que "no hagan caso de todos los falsos mitos que hay en torno al mundo del reciclaje y a que reciclen todos sus residuos", ya que "el reciclaje es algo que redunda en beneficio de todos".

En sentido, en 2024 la recogida selectiva de envases de vidrio en la capital alcanzó las 1.208 toneladas. En concreto, en 2024, cada ciudadano de Huelva depositó 8,4 kilos de envases de vidrio, el equivalente a 28 envases de vidrio por persona al año, en los 468 contenedores disponibles en la ciudad --uno por cada 306 habitantes--.

"Unas cifras que son mucho más que números ya que con el reciclaje de este vidrio se ha logrado evitar la emisión de 700 toneladas de CO2 a la atmósfera, una cantidad equivalente a retirar de la circulación más de 320 coches durante un año; se han ahorrado 862 MWh de energía; y se ha evitado la extracción de más de 1.449 toneladas de materias primas, lo que equivale a 1,2 veces el peso del Cristo Redentor de Brasil", ha dicho la edil.

Por otro lado, Coral Rojas-Marcos ha agradecido al Ayuntamiento de Huelva su "compromiso" con este tipo de campañas, "que nos permiten derribar los mitos que aún persisten en torno al reciclaje y concienciar a ciudadanos y hosteleros, que son quienes activan toda la cadena, de la importancia de depositar los envases de vidrio en el contenedor para avanzar hacia una sociedad más próspera y sostenible".

"El reciclaje de los residuos de envases de vidrio es un círculo perfecto, porque el vidrio se recicla al cien por cien e infinitas veces sin que pierda sus propiedades, es el paradigma de la circularidad", ha subrayado la subdirectora de Gerencias de la Zona Sur de Ecovidrio.

FALSOS MITOS Y CREENCIAS

Rojas-Marcos ha señalado que "a pesar de que el hábito del reciclaje de envases de vidrio está muy consolidado en el país, todavía circulan falsos mitos en torno al reciclaje entre los ciudadanos Andalucía".

Así, según un estudio elaborado por GfK para Ecovidrio, para analizar el perfil y las actitudes de los ciudadanos ante el reciclaje, el 38,1% de los encuestados andaluces piensa erróneamente que en los camiones de recogida se mezclan todo tipo de residuos. A este "mito", le sigue la "falsa creencia" de que los productos reciclados son de peor calidad (7,5%), que el sector del reciclaje destruye empleo (6,2%) o que reciclar contamina más que producir un envase nuevo (6,1%).

EL 7,2% "NEGACIONISTAS" DEL RECICLAJE

Según el estudio, Andalucía es una de las comunidades autónomas que concentra "más ciudadanos que entrarían en la categoría de negacionistas del reciclaje", es decir, que no reciclan o están convencidos de que reciclar no es útil. En concreto, un 7,2%, una cifra superior a la media nacional (5,9%).

En esta línea, cabe destacar que, a modo de examen, y ante la pregunta de en qué contenedor depositaría diez tipos de residuos, la comunidad es una de las que concentra una mayor proporción de "suspensos", ya que un 39,6 % de los ciudadanos andaluces no deposita correctamente al menos cinco de ellos en el contenedor correspondiente.

En este escenario, estas campañas de divulgación combaten los "falsos mitos" e informan de "todos los detalles" acerca del proceso de reciclaje del vidrio. En 2024, también puso en marcha más de 360 campañas para movilizar a ciudadanos y hosteleros.

EL ESTUDIO

Estudio realizado por GfK para Ecovidrio a través de una entrevista online (CAWI) de 21 minutos de duración a 4.003 personas en toda España (647 en Andalucía), todos ellos mayores de 18 años y residentes en España. Las entrevistas se realizaron entre el 7 y el 21 de octubre de 2024. La encuesta tiene un error estadístico de 1,55, "ofreciendo un intervalo de confianza del 95,0% en el caso más desfavorable".

En base a los resultados de las entrevistas, el estudio clasifica a los encuestados en varias categorías, en función de su actitud ante el reciclaje. Los negacionistas son aquellos ciudadanos que cumplen, al menos, uno de los siguientes requisitos: no reciclan, se declaran abiertamente no recicladores, están convencidos de que reciclar no es útil o solo tienen un cubo en casa y, por tanto, no separan los residuos.