Luz verde al proyecto de generación fotovoltaica con almacenamiento en el puerto de Motril (Granada)

Entorno donde se va a actuar. - PUERTO DE MOTRIL

MOTRIL (GRANADA), 1 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Motril (Granada) ha aprobado la concesión del proyecto para la instalación de una planta de generación fotovoltaica con almacenamiento y sistemas inteligentes de gestión de la energía en la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) a favor de Cuerva Energía, S.L.U.

Es una instalación compuesta por una planta fotovoltaica de 2,6 megavatios de potencia pico y 2,22 de potencia nominal, complementada con un sistema de almacenamiento energético de 2,5 megavatios y una capacidad de 4 megavatios-hora, además de un sistema inteligente de gestión energética (EMS), que optimizará la generación, el almacenamiento y la distribución de la energía producida.

Para la construcción del proyecto, que tendrá una vigencia de 35 años, serán necesarios la ocupación de 13.185 metros cuadrados de vuelo, alrededor de 350 metros cuadrados de suelo y 948 metros cuadrados de subsuelo.

Los paneles solares se instalarán sobre estructuras tipo marquesina distribuidas en dos sectores de la ZAL, con una superficie aproximada de 5.480 metros cuadrados en el sector norte y 7.705 metros cuadrados en el sector sur.

Una vez aprobado el proyecto constructivo, las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de seis meses y ejecutarse en un período no superior a dos años.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

La energía generada contribuirá a mejorar la eficiencia energética de las instalaciones portuarias y forma parte de la apuesta de la Autoridad Portuaria de Motril por incorporar energías renovables, reducir la huella de carbono y avanzar hacia un modelo portuario más sostenible, innovador y resiliente.

Por las características de la actuación, su desarrollo se coordinará con las obras del proyecto Green Motril, actualmente impulsado por la Autoridad Portuaria de Motril para la remodelación de la zona de preembarque, con el objetivo de optimizar la ejecución de los trabajos, minimizar las afecciones a la actividad portuaria e integrar las nuevas infraestructuras energéticas dentro del proceso de modernización del puerto.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, ha destacado que "este proyecto representa un paso decisivo en nuestra estrategia para convertir el Puerto de Motril en un referente de sostenibilidad e innovación".

"Apostamos por la generación de energía renovable, el almacenamiento inteligente y la eficiencia energética como pilares para construir un puerto más competitivo, preparado para los retos del futuro y comprometido con la descarbonización. Además, la coordinación con el proyecto Green Motril permitirá optimizar recursos y acelerar la transformación de nuestras instalaciones", ha dicho.

Con el proyecto Green Motril el puerto generará la energía que consume, abaratará su coste a la comunidad portuaria y se quedará en isla energética.