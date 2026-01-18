Con Málaga exige al Gobierno andaluz que cumpla la sentencia del TSJA y reabra la Reserva Ecológica de Ojén

El diputado provincial de Con Málaga, Juan Márquez. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Con Málaga, Juan Márquez, defenderá en la próxima Comisión Informativa de Ciudadanía una moción que reclama a la Junta de Andalucía el cumplimiento de la sentencia del TSJA que anuló el cierre de la Reserva Ecológica de Ojén y la apertura de un proceso de diálogo con la Agrupación Ecológica Pinsapo "para garantizar la continuidad de este espacio de conservación, educación ambiental e investigación".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, Márquez ha concretado que "la EcoReserva de Ojén nació en 2015 tras la reconversión, impulsada por la Agrupación Ecológica Pinsapo, de un antiguo Parque Cinegético con una superficie aproximada de 82 hectáreas", al tiempo que ha apuntado que "el proyecto se concibió como un espacio de conservación, educación ambiental e investigación, ofreciendo actividades como visitas guiadas, senderismo, safaris 4x4 y programas educativos con un impacto positivo tanto ambiental como social y económico para el municipio de Ojén".

Al respecto, el diputado de Con Málaga ha recriminado que "pese al éxito del proyecto, en los últimos años, la Administración Autonómica ha ejercido una presión que ha derivado en el desalojo y cierre de la reserva, afectando a las instalaciones, al personal y a los animales", motivo por el que consideran esta situación "injustificada", especialmente porque existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de noviembre de 2024, "que anula dichas actuaciones administrativas y que no está siendo cumplida por la Junta de Andalucía, que pretende reconvertir el espacio en una zona cinegética".

Asimismo, Márquez ha subrayado que "la Reserva Ecológica de Ojen no es un zoo, por lo que no debe aplicarse la ley de parques zoológicos. Desde nuestro grupo en Diputación defendemos que el proyecto ya contaba con garantías técnicas de sanidad y seguridad". Además, ha precisado que "la Agrupación Ecológica Pinsapo reclama diálogo para asegurar la continuidad del proyecto y la protección de un espacio de alto valor ambiental, algo muy simple que debería atender la Junta".

En suma, la moción que defenderá Juan Márquez en la Comisión del próximo lunes, propone como acuerdos que la Junta acate la sentencia del TSJA de noviembre de 2024, que invalida su intervención en la Reserva Ecológica de Ojén y el desalojo realizado allí, y que la Consejería de Medio Ambiente abra un proceso de diálogo con la Agrupación Ecológica Pinsapo "para alcanzar una solución estable que garantice la conservación, la educación y la investigación en este espacio natural único".