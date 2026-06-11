Más de 300 expertos participan en Sevilla en la I Cumbre internacional sobre bioeconomía circular

Cumbre de bioeconomía circular celebrada en Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Andalucía "refuerza" su liderazgo europeo en bioeconomía circular con la celebración de la primera Cumbre internacional en Sevilla organizada por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en colaboración con la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA).

Durante tres jornadas, responsables institucionales, representantes de organismos europeos e internacionales, empresas, clústeres, centros tecnológicos y expertos especializados se han reunido en la capital hispalense con el objetivo de avanzar en la implementación de la bioeconomía circular en las regiones europeas y reforzar la cooperación público-privada e interregional.

Tal y como ha explicado en su intervención el secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Manuel Gómez, "la celebración de esta cumbre supone un importante paso para consolidar el posicionamiento de Andalucía como territorio estratégico en el desarrollo de la Bioeconomía Circular gracias a su fortaleza agroalimentaria, su capacidad de innovación y su potencial para generar nuevas cadenas de valor sostenibles a partir de la biomasa y los recursos biológicos".

En este sentido, Galera ha destacado en una nota de prensa "la apuesta estratégica del Gobierno andaluz por la bioeconomía circular como herramienta clave para impulsar un modelo agroalimentario más competitivo, sostenible e innovador; así como la puesta en marcha del Clúster Andaluz de Bioeconomía Circular, que permitirá desarrollar nuevas líneas de actuación a través de la colaboración público-privada".

En la misma línea, el secretario general ha subrayado la importancia del Plan de Acción de Bioeconomía Circular en la cadena de valor agroalimentaria 2025-2030 de Andalucía, un plan que, a su juicio, "está concebido como una hoja de ruta para fortalecer la valorización de la biomasa, acelerar la innovación, fomentar nuevas cadenas de valor y consolidar la colaboración público-privada en el territorio andaluz".

Por su parte, la secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático, María López Sanchís, ha esbozado las líneas fundamentales de la política de la Junta de Andalucía en materia de economía circular, destacando que "en 2025 se han destinado más de 137 millones de euros a proyectos de economía circular y gestión de residuos, lo que supone un incremento del 68 por ciento respecto al año anterior", lo que ha permitido "mejorar la eficiencia, reducir el impacto ambiental y generar nuevas oportunidades económicas".

Además, ha destacado el impulso a la Estrategia Andaluza para la Economía Circular, que "viene a establecer un marco de acción para fomentar la reutilización de materiales, la innovación en procesos y productos, y la implicación activa de toda la sociedad en la transición hacia un modelo más sostenible".

Dentro de esta cumbre, este jueves se ha celebrado el II Foro de Bioeconomía Circular, un evento que ha reunido a más de 160 representantes de instituciones europeas, organismos internacionales y entidades referentes en innovación y bioeconomía, consolidándose como uno de los principales espacios de debate y reflexión sobre gobernanza, políticas públicas, modelos de negocio y cooperación en este ámbito.

A través de mesas de diálogo y ponencias técnicas, los participantes han abordado cuestiones relacionadas con la nueva Estrategia Europea de Bioeconomía, la valorización de subproductos agroalimentarios, la cooperación entre regiones europeas, el papel de los clústeres, la financiación de proyectos innovadores y los retos para la implantación efectiva de modelos de bioeconomía circular.

Entre los participantes, han destacado algunos representantes del Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea, del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), de plataformas tecnológicas europeas, clústeres especializados y entidades vinculadas a la innovación agroalimentaria y ambiental.

De otro lado, el programa ha incluido diferentes actividades técnicas y encuentros especializados, como la reunión de lanzamiento del proyecto Strongbionet, la reunión de la Red de Cooperación Interregional en Bioeconomía Circular (RCIBC), el encuentro Bioinsouth, el grupo de trabajo Symbio Focus Group; así como la celebración de la II Asamblea General del Clúster Andaluz de Bioeconomía Circular.

Con esta iniciativa, la Junta de Andalucía ha reforzado su posicionamiento como actor estratégico en el impulso de la bioeconomía circular y ha consolidado a Sevilla como "un punto de encuentro internacional para el intercambio de conocimiento, la cooperación institucional y la construcción de alianzas orientadas a acelerar la transición hacia modelos productivos más sostenibles e innovadores".