Miranda asegura que "la revolución verde ya ha comenzado en Huelva" con el proyecto de Moeve

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, junto al CEO, Maarten Wetselaar, en el acto insitucional del inicio del proyecto Onuba. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha asegurado este jueves tras el inicio del proyecto Onuba, primera fase del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde de Moeve, "la revolución verde de Europa ya ha comenzado en Huelva".

Así lo ha destacado la alcaldesa tras asistir al acto institucional de inicio del proyecto Onuba en Palos de la Frontera, donde ha subrayado que Huelva "avanza en desarrollo industrial y sostenible, en la creación de empleo y de oportunidades".

"Moeve ha colocado la primera piedra del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, un acontecimiento histórico que nos coloca ante una oportunidad única que tenemos que aprovechar", ha remarcado.

Al respecto, ha destacado que se trata de un proyecto que movilizará "hasta 3.000 millones de euros y que puede generar hasta 10.000 empleos" en toda andalucía, "muchos directos, arrastrando a cientos de pymes y autónomos de la provincia".

Además, ha recordado que durante su etapa en la Presidencia del Puerto de Huelva, Miranda tuvo la "oportunidad" de trabajar en el inicio del proyecto, "autorizando la construcción del nuevo muelle clave para su desarrollo". "Ahora como alcaldesa veo como el trabajo realizado da resultados".

Asimismo, ha avanzado que seguirán al lado de Moeve como "aliado estratégico, atrayendo nuevos inversores y fomentando la formación para que el trabajo se quede en Huelva para que los jóvenes aprovechen la oportunidad".

"Huelva lo tiene todo para liderar esta nueva revolución industrial verde y sostenible. Puerto, suelo industrial y gente preparada", ha incidido la alcaldesa, para felicitar a Moeve por "su apuesta decidida por Huelva, por confiar en esta tierra y demostrar que aquí los grandes proyectos industriales encuentran su sitio".