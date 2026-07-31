Moeve iniciará la construcción del Valle del Hidrógeno Verde en Huelva el 17 de septiembre

Archivo - Imagen de Moeve en Huelva. - MOEVE - Archivo

HUELVA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Moeve celebrará el 17 de septiembre el acto de inicio de construcción de la primera fase (300 MW) del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, Onuba, el mayor proyecto de este tipo en Europa y que supondrá una inversión de mil millones de euros.

Así lo ha anunciado la compañía en la presentación de resultados del primer semestre, destacando que esta primera fase, Onuba, será el mayor proyecto del sur de Europa con una capacidad de 300 MW y la opción de ampliarlo en 105 MW adicionales.

Onuba implica una inversión conjunta de más de 1.000 millones euros, incluyendo infraestructura asociada y el desarrollo de una planta fotovoltaica de autoconsumo. El proyecto, liderado por Moeve con una participación mayoritaria (51%), contará también con la participación de Masdar, un líder mundial en energía limpia, y Enalter (cuyo accionista mayoritario es Enagás Renovable, una compañía pionera en el desarrollo de gases renovables).

En este sentido, el CEO de Moeve, Maarten Wetselaar, tras el consejo de administración de Moeve en el que se aprobaba la decisión final de inversión para empezar la construcción, señaló que esta decisión de poner en marcha la mayor planta de hidrógeno verde del sur de Europa "marca un paso decisivo en la estrategia de transformación Positive Motion de Moeve".

"Onuba será el pilar de un centro de referencia mundial para moléculas verdes en España, suministrando combustibles renovables a sectores de difícil descarbonización y reforzando la resiliencia energética e industrial de Europa. Al asociarnos con otros líderes en energía renovable, estamos creando un ecosistema capaz de escalar, manifestó.

La iniciativa ha sido reconocida como Proyecto de Interés Común (PCI por sus siglas en inglés) por la Unión Europea y ha recibido 304 millones de euros del Gobierno de España, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU, a través del programa Valles del H2, para el desarrollo del proyecto de hasta 405 MW.

La ejecución adicional de 105 MW de Onuba estaba sujeta a la obtención de capacidad adicional a la red eléctrica y a la aprobación del consejo de administración.

Con 300 MW, la planta tendrá una capacidad de producir alrededor de 45.000 toneladas de hidrógeno verde anuales, evitando unas 250.000 toneladas de CO2 al año, el equivalente de reducir más que todas las emisiones generadas por los vehículos de turismo de combustión en las ciudades de Huelva, Cádiz y Jaén.

El hidrógeno se usará para la producción de combustibles de automoción por carretera, aerolíneas y sector marítimo, además de energía para descarbonizar la industria química y de fertilizantes.

RESULTADOS SEMESTRALES

Moeve obtuvo un beneficio neto ajustado, que mide específicamente el desempeño de los negocios del grupo, de 458 millones de euros en el primer semestre del año, lo que representa un incremento del 41% con respecto al mismo periodo de 2025, informó la compañía.

Mientras, el beneficio neto -el que resulta de aplicar las normas internacionales de información financiera (IFRS) y que es altamente sensible a la volatilidad de los precios del crudo, los márgenes de refino y el impacto de impuestos extraordinarios- fue de 641 millones de euros en estos seis primeros meses de 2026, cuadruplicando casi los 182 millones de euros del primer semestre del año pasado.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado de Moeve ascendió a 1.178 millones de euros en el periodo, un 61% más que hace un año, respaldado por la solidez y la flexibilidad de sus negocios en un contexto marcado por las tensiones de Oriente Medio y su impacto en los mercados.

En concreto, estos resultados de la energética se dieron en un semestre con un precio del barril de crudo Brent de 92,6 dólares, un 29% más que en el periodo de enero a junio de 2025, y con unos márgenes de refino de 11,2 dólares, casi duplicando los 6 dólares de hace un año.

Por áreas de negocio, Energía registró un Ebitda ajustado de 945 millones de euros en el periodo, frente a los 564 millones de euros del mismo periodo de 2025, impulsado, principalmente, por esos márgenes de refino sólidos; mientras que la división de Química obtuvo un Ebitda ajustado de 172 millones de euros a junio, frente a los 108 millones de euros del mismo periodo del año anterior.

Por su parte, la división de Exploración y Producción alcanzó un Ebitda ajustado de 145 millones de euros durante los seis primeros meses de este año, frente a los 138 millones de euros del primer semestre de 2025), debido a unos precios del crudo que se mantuvieron al alza debido a la persistencia del conflicto geopolítico.