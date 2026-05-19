Moeve negocia la entrada de Hy24 y Cofides en su megaproyecto del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde

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MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Moeve está en conversaciones para dar entrada como nuevos socios en su proyecto pionero del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde al fondo francés especializado en infraestrucutras de hidrógeno Hy24 y la sociedad público-privada especializada en gestión de fondos estatales Cofides, según informaron a Europa Press en fuentes cercanas a la operación.

En concreto, estos dos nuevos socios asumirían la participación prevista en manos de la compañía de Emiratos Árabes Unidos Masdar, del 29%, en esta primera fase del megaproyecto, conocida como Onuba y que será el mayor proyecto del sur de Europa con una capacidad de 300 megavatios (MW). Mientras, la energética dirigida por Maarten Wetselaar lidera el proyecto con una participación del 51%.

Masdar, por su parte, se mantendría en el proyecto como proveedor de energía renovable gracias a la firma de un contrato de suministro de electricidad a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés), según adelanta este martes 'El Confidencial'.

El resto del capital -un 20%- estará representado por la compañía Enalter, participado mayoritariamente por Enagás Renovables, cuyo principal accionista es también el fondo Hy24 después de que se hiciera recientemente con una participación del 80% a través de su fondo Clean Hydrogen Infrastructure Fund.

INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN LAS PRÓXIMAS SEMANAS

Onuba, que implica una inversión conjunta de más de 1.000 millones euros, incluyendo infraestructura asociada, iniciará su construcción en las próximas semanas. El proyecto de hidrógeno verde producirá combustibles de automoción por carretera, aerolíneas y sector marítimo, además de energía para descarbonizar la industria química y de fertilizantes, sectores de difícil descarbonización, reforzando con ello la seguridad e independencia energética de Europa.

La iniciativa ha sido reconocida como Proyecto de Interés Común (PCI, por sus siglas en inglés) por la Unión Europea y ha recibido 304 millones de euros del Gobierno de España, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU, a través del programa Valles del H2, para el desarrollo del proyecto de hasta 400 MW.

Con 300 MW, la planta tendrá una capacidad de producir alrededor de 45.000 toneladas de hidrógeno verde anuales, evitando unas 250.000 toneladas de CO2 al año, el equivalente de reducir más que todas las emisiones generadas por los vehículos de turismo de combustión en las ciudades de Huelva, Cádiz y Jaén.

Asimismo, Onuba podría optar a desarrollar 100 MW adicionales, sujeto a la obtención de capacidad adicional a la red eléctrica y a la aprobación del consejo de administración de Moeve.