Una muestra fotográfica recorre la diversidad de paisajes, flora y fauna de la provincia de Granada

La delegada de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Granada, Trinidad Herrera, inaugura la exposición fotográfica 'Granada, territorio de biodiversidad'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Granada, Trinidad Herrera, ha inaugurado la exposición fotográfica 'Granada, territorio de biodiversidad', una muestra que reúne 70 imágenes para acercar a la ciudadanía la riqueza natural de la provincia y poner en valor un patrimonio que merece ser conocido, disfrutado y protegido.

La iniciativa es fruto de la colaboración entre los autores de las fotografías, Caja Rural de Granada, GestemaSur y la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, según ha informado este martes la Junta.

Durante su intervención, Herrera ha destacado el trabajo de los cuatro autores de las fotografías y pies de foto, Mariano Guerrero Serrano, José Miguel Barea Azcón, Roberto Travesí Ydáñez y Francisco Contreras Parody, profesionales vinculados al conocimiento y estudio de la naturaleza que han recorrido durante años distintos espacios de la provincia para captar especies, paisajes y ecosistemas representativos de su diversidad.

Granada presenta una extraordinaria diversidad derivada de su orografía, altitud, posición entre el Mediterráneo y el interior peninsular y compleja historia biogeográfica. El catálogo recoge alrededor de 2.500 especies de plantas vasculares, unas 260 especies de vertebrados y más de 4.000 taxones de invertebrados, junto a un importante número de especies endémicas.

Las 70 fotografías permiten realizar un recorrido por la provincia a través de cinco grandes ámbitos biogeográficos: el Litoral; la Depresión del Genil y los Montes Orientales; Sierra Nevada y las sierras de Baza y Huétor; la Depresión de Guadix, la Hoya de Baza y el Valle del Zalabí; y las Sierras del Nordeste.

Según recoge el catálogo, esta división responde a criterios biogeográficos y, aunque tiene carácter aproximado, permite ofrecer una lectura coherente de las distintas comunidades biológicas y de los contextos paisajísticos que caracterizan Granada.

La muestra recoge valores naturales presentes en espacios como el Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada y los Parques Naturales de Sierra de Baza, Sierra de Huétor, Sierra de Castril y Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, además de otros territorios incluidos en la Red Natura 2000, como las Zonas Especiales de Conservación.

La delegada ha subrayado que la conservación de la biodiversidad no se limita a la gestión de los espacios naturales o a los programas de protección de especies, sino que también requiere divulgación, conocimiento y sensibilización ciudadana.

En este sentido, ha destacado el valor de la colaboración entre particulares, empresas y Administración que ha permitido convertir esta iniciativa en una herramienta de divulgación del patrimonio natural granadino.

La exposición se completa con un catálogo que recoge las fotografías y desarrolla sus contenidos, con textos dedicados a la estructura y biodiversidad de la provincia, su fauna, su flora y sus paisajes. Entre los autores de los capítulos introductorios figuran Manuel Titos Martínez, Francisco Bruno Navarro Reyes y José Alberto Tinaut Ranera, además de Mariano Guerrero Serrano y José Miguel Barea Azcón.

Durante el acto de inauguración, los autores de estos contenidos ofrecieron una visión específica sobre los diferentes ámbitos de la biodiversidad granadina, completando así la mirada gráfica de la exposición con el conocimiento y el contexto científico que recoge el catálogo.

La muestra tendrá carácter itinerante y está previsto que recorra espacios administrativos de la Junta de Andalucía y Parques Naturales de la provincia, además de aquellas entidades que deseen acogerla y contribuir a su difusión.

Por último, la delegada ha recogido uno de los retos que plantea el propio catálogo: completar esta mirada sobre la biodiversidad granadina con el conocimiento del medio marino. Los autores recuerdan que los 70 kilómetros de costa de la provincia esconden bajo el Mediterráneo un patrimonio natural extraordinario que todavía es menos conocido que el terrestre.