El Plan de Calidad del Aire de Granada contará con 76 medidas para mejorar la salud ambiental del área metropolitana

La secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Junta de Andalucía, María López Sanchís, ha participado en el Foro 'GranAire'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Junta de Andalucía, María López Sanchís, ha avanzado las principales líneas de actuación del nuevo Plan de Calidad del Aire del Área Metropolitana de Granada, actualmente en fase de tramitación administrativa para su aprobación.

El plan, que abarca 22 municipios y al 54 por ciento de la población de la provincia, incorpora 76 medidas orientadas a reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en el área metropolitana de Granada, uno de los entornos urbanos más sensibles de Andalucía.

Así lo ha explicado en el transcurso de su intervención en el Foro de Calidad del Aire y Energía en Edificios 'GranAire', celebrado esta semana en el Parque de las Ciencias de Granada, que ha organizado Nedgia, principal empresa distribuidora de gas natural en España, perteneciente al grupo Naturgy.

Al respecto, la secretaria general ha detallado que el plan se estructura en tres ejes, de un lado, en la reducción del impacto del tráfico, principal fuente de emisiones en la aglomeración urbana; por otra parte, mediante el control de las aportaciones industriales y agrícolas, con especial atención a las emisiones difusas; y en tercer lugar, a través de la disminución de las emisiones de partículas procedentes de la combustión de biomasa, especialmente en calderas domésticas y comunitarias.

En su intervención, ha subrayado la importancia de modernizar los sistemas de calefacción e impulsar la rehabilitación energética de edificios, "dos ámbitos clave para reducir emisiones en los meses de invierno, cuando Granada registra sus peores episodios de contaminación", ha matizado.

Además, ha recordado que la Junta está impulsando la instalación en Granada de la primera cabina de medida de calidad del aire de alta capacidad, un "supersite" que permitirá cuantificar contaminantes que no registran las cabinas convencionales.

Esta infraestructura, financiada con fondos FEDER, se ubicará en el campus de Fuentenueva de la Universidad de Granada y ofrecerá mediciones de Partículas ultrafinas (PM1), asociadas principalmente a motores diésel y con alta capacidad cancerígena; además de servir como para analizar el depósito de metales pesados en partículas en suspensión.

María López ha destacado que "Granada, junto con Villanueva del Arzobispo, en Jaén, son los dos municipios que más nos han ocupado y preocupado en materia de calidad del aire en toda Andalucía, por su especial singularidad en los datos que arrojan las mediciones de la calidad del aire, y la apuesta por esta infraestructura es una evidencia".

En concreto, este "súperemplazamiento", el primero en Andalucía y uno de los primeros a nivel nacional, contará con una inversión de 1,2 millones de euros y se va a gestionar en colaboración con el Instituto Interuniversitario de Investigación del Sistema Tierra en Andalucía. Estos equipos tan novedosos --ha precisado-- no existen en el mercado y tienen que fabricarse ad hoc".

Para la secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático, esta medida se alinéa con la política de vigilancia y control de la calidad del aire desplegada por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, por lo que también ha puesto en valor la inversión de 9,6 millones de euros, provenientes del anterior marco de fondos FEDER, junto a otros 10 millones actualmente en ejecución, destinados a la actualización y modernización de las más de 100 cabinas que componen la red andaluza de control de calidad del aire.

En este sentido, ha explicado que estas cabinas suministran información en tiempo real, accesible a través de paneles informativos distribuidos por las ciudades y de aplicaciones móviles que permiten consultar datos y pronósticos.

"Esta información resulta especialmente útil para personas con afecciones respiratorias y durante episodios de intrusión de polvo sahariano", ha afirmado.

Avances normativos En lo que respecta a la normativa, María López ha querido destacar los avances llevados a cabo en los últimos años, entre los que ha señalado que "se actualizó el decreto de calidad del aire y además se han aprobado los decretos de acústica y lumínica".

"Además en la Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía se aprueba un nuevo capítulo de calidad del aire alineado con la ley nacional y con la directiva 2024/2881 en materia de calidad del aire, que aún no ha sido traspuesta al ordenamiento nacional pero que ya contempla hitos de cumplimiento para 2030, en los que ya trabajamos desde Andalucía".

"Por último, en lo que atañe a planificación, hemos aprobado la Estrategia Andaluza de Calidad del Aire (EACA), que fija el marco planificador a nivel regional y da pie al desarrollo de los planes de calidad del aire, con medidas concretas en los territorios".

La colaboración con la Universidad de Granada será clave para el análisis científico de los datos generados por la nueva cabina de alta capacidad.

COLABORACIÓN

Igualmente, la responsable autonómica ha puesto de relieve "la estrecha colaboración y la coordinación que mantiene la Junta de Andalucía y, en concreto, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, con el Ayuntamiento de Granada, en materia de economía circular, por ejemplo, en la recogida separada de biorresiduos, que es una línea de actuación prioritaria en la estrategia regional de residuos", indicando que "se han movilizado cerca de 4 millones de euros en subvenciones para que Granada avance hacia un modelo de gestión más eficiente y sostenible".

"En 2025, se han destinado más de 137 millones de euros a proyectos de economía circular y gestión de residuos, lo que supone un incremento del 68 por ciento respecto al año anterior", ha remarcado, para añadir a continuación que "los ayuntamientos siguen siendo los principales beneficiarios de este nuevo modelo de gestión, que busca mejorar la eficiencia, reducir el impacto ambiental y generar nuevas oportunidades económicas".

Entre las actuaciones más destacadas se encuentran la construcción de puntos limpios (7 millones de euros), el impulso al Plan de Estaciones de Transferencia de Andalucía (PlanetA) (5 millones), el sellado de vertederos (8,2 millones) y la adquisición de camiones de recogida de biorresiduos (10 millones).

Además, la Junta está impulsando la Estrategia Andaluza para la Economía Circular, que viene a establecer un marco de acción para fomentar la reutilización de materiales, la innovación en procesos y productos, y la implicación activa de toda la sociedad en la transición hacia un modelo más sostenible.