El proyecto Life Wood for Future sobre revalorización del chopo granadino, referente internacional

Encuentro del proyecto Life Wood for Future. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de revalorización del chopo de Granada, 'Life Wood for Future-Madera para el Futuro', se ha convertido en un referente internacional de sostenibilidad y bioeconomía forestal gracias a su alto impacto en la provincia.

Por esta razón, la Diputación de Granada ha acogido un encuentro de coordinación para conocer este modelo de éxito que ha contado con la participación del diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, la responsable del programa Life en la Agencia Europea para el Clima, la Infraestructura y el Medio Ambiente (CINEA), Hana Mandelikova, y del representante del Ministerio para la Transición Ecológica, Mario Sánchez.

También han estado presentes miembros de las instituciones socias del proyecto como son la Universidad de Granada (UGR), el Instituto de Formación e Investigación Agraria y Pesquera (IFAPA), la Junta de Andalucía, la Universidad de Santiago de Compostela, la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España y la spin-off 3edata.

La Diputación de Granada ha desempeñado un "rol clave" en el engranaje del proyecto, con la creación del vivero de planta certificada en terrenos del Vivero Provincial (Cortijo Peinado, Fuente Vaqueros) para producir clones de chopo de alta calidad para productos bioestructurales y variedades autóctonas para la recuperación de riberas.

De este modo, se ha podido lograr la certificación oficial del vivero y se ha redactado un manual para facilitar que viveros privados sigan este modelo, logrando ya que 3 instalaciones cuenten con planta certificada.

Además, la institución ha promovido planes de reforestación en la Vega, como el río Dílar, y ha suministrado material vegetal para acciones de mejora fluvial en localidades como Cenes de la Vega y Fuente Vaqueros.

CONTINUIDAD

'Life Madera para el Futuro' ha logrado movilizar casi nueve millones de euros, que garantizan la continuidad del impacto del proyecto más allá del fin de su ejecución.

Así ocurre con la próxima creación del Centro de Formación en Construcción Industrializada con Madera en Santa Fe, una iniciativa para la que la Diputación ha conseguido financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco de la convocatoria del Ministerio de Hacienda para desarrollo urbano, y que representará una inversión prevista de 3,6 millones de euros.

Destaca también la creación de la empresa IberoLam Timber & Technology, una spin-off de la UGR, gracias a la movilización de 1,2 millones de euros de capital privado, aportados por investigadores y propietarios de choperas, a lo que se ha sumado un millón de subvención del programa TRADE de la Junta de Andalucía.

Iberolam está llamada a convertirse en la primera fábrica andaluza de productos innovadores para la construcción industrializada con madera, para lo que en breve se iniciarán las obras de construcción de su planta en Valderrubio.

Igualmente, resalta el millón de euros invertido en la Unidad de Investigación de la Madera de Andalucía (UIMA), la mitad dedicada por la Universidad de Granada a la restauración de su laboratorio en el Campus de Sostenibilidad de la Azucarera de San Isidro, y el resto, en infraestructura científica por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; así como los 380.000 euros que el Gobierno autonómico ha destinado al plan de impulso a los aprovechamientos forestales en la comunidad (Plan Madera de Andalucía).

Además, 'Life Madera para el Futuro' ha tenido otros desarrollos, como el proyecto Revierte (2023-25) de dinamización de la zona noreste de la provincia de Granada a través de la bioeconomía forestal y el uso sostenible del agua, que obtuvo una subvención de 1,7 millones de euros de la Fundación Biodiversidad.

Estos fondos han permitido desde la creación de la Agrupación de propietarios de chopos Marjal para la gestión forestal sostenible hasta el desarrollo de productos innovadores para la construcción con baja huella de carbono como una vivienda realizada con estructura de madera en Ogíjares, ejemplo tangible de cómo la madera de chopo puede liderar la lucha contra el cambio climático y fomentar una industria de proximidad en la provincia de Granada.