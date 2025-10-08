El Puerto de Algeciras (Cádiz) presentará en Bruselas el Corredor Verde y Digital con el Canal de Panamá

ALGECIRAS (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

España y Panamá presentarán este jueves 9 de octubre el Corredor Verde y Digital entre Panamá y el Puerto de Algeciras (Cádiz) en la cita Global Gateway Forum 2025 que se celebra en Bruselas. La iniciativa, impulsada por un Memorando de Entendimiento, busca descarbonizar el tráfico marítimo de contenedores en una de las líneas transoceánicas estratégicas como es la ruta entre el Canal de Panamá y el Estrecho de Gibraltar.

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras ha señalado en una nota que una delegación española, encabezada por el secretario general de Transportes Aéreo y Marítimo, Benito Núñez, el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, y el presidente de la APBA, Gerardo Landaluce, asistirá a esta cita europea.

En esta segunda edición los debates se centrarán en el futuro de las alianzas sostenibles y resilientes con el objetivo de impulsar la conectividad global frente a los desafíos geopolíticos y geoeconómicos.

En este contexto se presentarán este Corredor Verde y Digital entre Panamá y Algeciras, donde además de Núñez, Santana y Landaluce, participarán el ministro de Asuntos Exteriores de la República de Panamá, Carlos Guevara, y el embajador de Panamá en la UE, Ángel Riera.

Según la APBA, el proyecto no sólo se alinea con Global Gateway, sino también con el objetivo Marco Cero Neto de la Organización Marítima Internacional (OMI), el EU ETS y el Fuel EU Maritime.

Gerardo Landaluce ha expresado que "fieles" a la Estrategia Verde del puerto, se promoverán inversiones coordinadas para el suministro de combustibles alternativos como biocombustibles, e-metanol, amoniaco, para el desarrollo de conexiones eléctricas para buques (OPS), así como para la digitalización de la logística y la eficiencia operativa, "garantizando un enfoque integral y escalable hacia el transporte marítimo climáticamente neutro".

Son medidas que "ya estamos implantando", ha asegurado, añadiendo que con este proyecto "lo haremos de forma paralela a nuestros socios de proyecto en Panamá".

Los avances del estudio de viabilidad del proyecto de Corredor Verde y Digital entre Panamá y el Puerto de Algeciras, entre otros resultados, conllevará un ahorro anual estimado de 800.000 toneladas de CO2, lo que equivale a retirar de la circulación a 400.000 vehículos, algo que "será un ejemplo para seguir liderando la transición energética del sector marítimo portuario".

La Estrategia Global Gateway es una agenda compartida de inversión europea por 300.000 millones de euros en la que el Puerto de Algeciras "quiere ser un elemento clave" para junto a Europa, "lograr un impacto transformador a través de los valores de la Unión", se ha señalado desde esta entidad.

El pasado septiembre la Autoridad Portuaria presentaba en Costa Rica la primera de sus iniciativas integrada por la UE en la Estrategia Global Gateway, como es el Proyecto de Interoperabilidad Digital entre la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana y el Port Community System del Puerto de Algeciras, que tiene como objetivo el impulso del intercambio comercial birregional de productos frescos entre España y Centroamérica.