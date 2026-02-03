Puerto de Huelva destaca los "grandes proyectos" de transición energética ya iniciados

Archivo - Proyecto CirCular de Atlantic Copper. - ATLANTIC COPPER - Archivo

HUELVA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, ha destacado los "grandes proyectos" relacionados con la transición energética que se ponen en marcha en 2026 o se inicia su construcción, toda vez que ha destacado las "expectativas" de crecimiento.

Así lo ha puesto de manifiesto durante el balance anual de la actividad del Puerto de Huelva, en la que ha señalado el proyecto CirCular de Atlantic Copper, que se inaugurará en los próximos meses. Un proyecto en torno a 450 millones, y que se moverá por el Puerto de Huelva 60.000 toneladas al año de metales como el oro, la plata, el platino, el estaño, el níquel y todos son procedentes de equipos electrónicos y eléctricos.

También se ha referido al Valle Andaluz del Hidrógeno Verde de Moeve, cuya construcción se iniciará durante el primer semestre de este año 2026. Un proyecto también en torno a 2.000 millones de euros.

"Es verdad que hemos hablado mucho de proyectos, pero la primera realidad de hidrógeno verde que va a haber en el puerto de Huelva será este proyecto. Estamos hablando de la planta de generación de hidrógeno verde más grande del sur de Europa, con una inversión de 2.000 millones de euros", ha abundado.

También otra obra que ya ha empezado es la de Terminal Puerto Tartessos, constituida por las empresas Exolum y Moeve, que está construyendo un nuevo muelle y un poliducto, relacionados también con las energías renovables, cuya inversión está en torno a los 300 millones de euros, con la previsión de que se finalicen este año.

Además, también ha comentado los proyectos de Friportsur, que contará con "las mayores cámaras frigoríficas portuarias en toda Europa" y Alter Enersun con 200 hectáreas de fotovoltaica.

Por todo ello, Santana ha señalado que el puerto está pasando por "un momento dulce" y que 2026 "sí puede ser un gran año para el puerto y el del salto cualitativo".

Asimismo, preguntado por los previsiones de ampliación del Puerto, Santana ha destacado el "interés" de las empresas por el Puerto de Huelva, ya que hay concesionados 4.211.511 metros cuadrados, aunque hay "grandes expectativas" de sumar bastantes metros cuadrados más, una vez que finalice las autorizaciones de la plantas de energía solar de Alter Enersum, puesto que sumaría.

No obstante, ha indicado que hay determinadas zonas que "se reservan" para otros usos y que "quieren destinar para la transición energética o hacia granel líquido por darle una oportunidad a la mercancía general". "El Puerto cuenta con 17 kilómetros, el más grande de España, y lo tenemos dividido en diferentes sectores, pero hay una parcela aún virgen. Pero, primero tenemos que saber hacia dónde ir y quizás no poner todos los huevos en la misma cesta. Entonces ahí hay una grandísima parcela que desde el momento el puerto tiene pensado dejarla para el crecimiento en la mercancía general".

No obstante, ha subrayado que "las posibilidades de crecer son muchas" y que "aun hay todavía mucho suelo", pero, "hemos llegado a un momento en el que debemos elegir bien quién se posicione en el puerto", toda vez que ha señalado que los ayuntamientos de Huelva y Palos de la Frontera "tiene mucho suelo industrial para muchos proyectos que si no tienen sitio en el puerto lo pueden colocar en sus respectivos suelos industriales".

Asimismo, cuestionado sobre otros proyectos industriales anunciados que están en otro proceso, Santana ha señalado que "no hay parálisis" de esas iniciativas, sino "incertidumbre" en el sector.

"Estamos hablando de un cambio de modelo a nivel de toda Europa en cuanto a la movilidad y eso genera cierta incertidumbre en cuanto a qué combustible se tiene que asignar a cada vehículo. Esas incertidumbres son las que trasladan las empresas. De todas formas, todos los proyectos que tenemos están en marcha", ha incidido.

Al respecto, ha señalado que es "importante" que Moeve comience su planta porque "una vez que lo haga, va a ser el impulso" y "un antes y después en el desarrollo y en la creación de estas plantas de combustibles limpios".

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

Por otro lado, preguntado por las infraestructuras ferroviarias, el presidente del Puerto ha destacado "la defensa siempre" de la alta velocidad a Huelva o la Huelva-Faro, pero "lo que le interesa al Puerto es la parte de mercancías".

Pero, cuando llegue la alta velocidad habrá dos vías, "con lo cual se garantiza mayores facilidades para que la mercancía entre y salga del puerto de Huelva". "También la línea con Zafra ya sabéis que está rehabilitada, con lo cual el puerto de Huelva gana", ha apuntado.

Por otro lado, el director del Puerto ha explicado que el Puerto está financiado dos obras de Adif en Salteras y en Escacena del Campo que "va a permitir que el tráfico de mercancías no interfiera con el tren de Cercanía de Sevilla", y que "desde la terminal de Majarabique haya lanzaderas prácticamente diarias".

También, en tema ferroviario, se va a rehabilitar la vía ferroviaria que va desde las metas hasta la conexión de la vía 2S2, llega al puente del Tinto, hasta esa zona, pues esa rehabilitación le va a corresponder al puerto de Huelva y es una distancia en torno a 5,5 kilómetros donde el puerto de Huelva ha creído conveniente también realizar esta inversión.