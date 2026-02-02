El Puerto de Sevilla recibe un innovador buque con propulsión eólica para una navegación marítima más sostenible

Buque con propulsión eólica atracado en el Puerto de Sevilla. - APS

El Puerto de Sevilla ha recibido un innovador buque que utiliza la propulsión eólica como sistema de apoyo para una navegación marítima más eficiente y sostenible. Se trata del Eems Traveller, un buque de 90 metros de eslora y 14 de manga, perteneciente a la naviera Amasus Shipping que está equipado con dos velas eSAIL de 17 metros de altura.

Estas estructuras aprovechan la energía eólica para reducir el consumo de combustible. En este sentido, la tecnología, basada en el uso de un sistema de succión inteligente destinado a aumentar la eficiencia aerodinámica, se utiliza como apoyo a la propulsión del buque, reduce su Huella Carbono y promueve un modelo más sostenible del transporte marítimo, informa la Autoridad Portuaria en un comunicado.

En estos momentos, el buque Eems Traveller está atracado en la Terminal Portuaria Esclusa, donde Sevitrade coordina la consignación, estiba y almacenamiento de la carga: piezas de acero que Tecade empleará para el proyecto BalWin 1.

Tecade, con instalaciones en Los Molares y en el Polígono Industrial de Astilleros, participa en la fabricación de una plataforma situada en torno a la isla alemana de Norderney que transformará la energía generada en alta mar por la eólica marina.

"Con operativas como esta, el Puerto de Sevilla y su Comunidad Portuaria refuerzan su compromiso con la descarbonización del transporte marítimo, la innovación y la transición energética". Además, consolidan su papel como "enclave estratégico" para la fabricación y el transporte de grandes estructuras metálicas vinculadas al desarrollo de la eólica marina en Europa.