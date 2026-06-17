Sierra Nevada celebra su 40 aniversario como Reserva de la Biosfera y su reciente ampliación

El delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, asiste al acto para celebrar la declaración de Sierra Nevada como Reserva de la Biosfera. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sierra Nevada ha conmemorado el 40 aniversario de su declaración como Reserva de la Biosfera (1986-2026) en un acto en el Museo Casa de los Tiros, donde también se ha celebrado la reciente ampliación aprobada por la Unesco con la que el número de municipios integrados aumenta hasta alcanzar los 61 con la incorporación de la localidad granadina de Alquife.

El delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, ha asistido al acto junto al director del Centro Unesco de Andalucía, Ángel Bañuelos, y Javier Cabello, miembro del Consejo Andaluz de la Reserva de la Biosfera,

Allí, Granados ha asegurado que "esta declaración ha supuesto durante todos estos años un impulso al desarrollo socioeconómico sostenible, ha fijado población a los municipios y también ha contribuido al conocimiento internacional de nuestro espacio protegido".

En el acto se ha celebrado también que el Consejo Internacional de Coordinación del Programa Hombre y Biosfera (MAB) de la Unesco, en su 38 reunión, celebrada en la Reserva de la Biosfera Itaipú (Paraguay), ha aprobado la propuesta de ampliación de la Reserva de la Biosfera de Sierra Nevada.

En este proceso han aportado más superficie 16 municipios de Granada y cuatro de Almería, además de los seis que ya tenían todo su territorio en la reserva.

Granados ha resaltado que "esta decisión de la Unesco reconoce el esfuerzo realizado por Andalucía en la gestión y mejora continua de sus espacios protegidos, así como el compromiso de sus comunidades locales con la sostenibilidad".

"Hay que agradecer a los alcaldes y la población de estos municipios que hayan apostado por aumentar la superficie acogida a esta distinción internacional", ha añadido.

La ampliación aprobada supone la incorporación de aproximadamente 75.000 hectáreas adicionales y permitirá incrementar notablemente el número de habitantes incluidos dentro de la Reserva, uno de los principales objetivos perseguidos, reforzando así su papel como territorio modelo de desarrollo equilibrado entre conservación y actividad humana.

La propuesta de ampliación ha sido elaborada por la Junta de Andalucía durante los últimos años mediante un intenso proceso de trabajo técnico y participativo, que ha incluido numerosas reuniones con representantes de las administraciones locales, así como con distintos grupos de interés presentes en el territorio, y ha sido elevada al correspondiente órgano de participación del Espacio Natural, antes de remitirlo al Comité Español del Programa Hombre y Biosfera (MAB) y al Comité Consultivo Internacional de las Reservas de la Biosfera.

Esta ampliación refuerza el posicionamiento de Andalucía, con nueve Reservas, como referente internacional en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera.