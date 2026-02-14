Someten a información pública la construcción de un módulo eólico en la planta Andévalo (Huelva)

Archivo - Imagen de archivo de molinos de viento. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

HUELVA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Huelva somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa, Autorización Administrativa de Construcción y Declaración de Impacto Ambiental del módulo eólico de 27 MW de potencia para su hibridación con la planta fotovoltaica existente FV Andévalo, de 42,56 MW, y de una parte de su infraestructura de evacuación, situado en Villanueva de los Castillejos, El Almendro, Alosno y Puebla de Guzmán.

Según indica la resolución publicada en el BOE, se trata de una planta que va a llevar a cabo Iberdrola por algo más de 29 millones de euros y el periodo de información pública es de 30 días.

De este modo, por un lado, el proyecto consiste en un módulo de generación eólica de 27 MW de la futura instalación híbrida 'Andévalo', localizada en los términos municipales de Villanueva de los Castillejos, El Almendro, Alosno y Puebla de Guzmán. Se trata de una instalación de almacenamiento con baterías.

El objetivo es lograr la hibridación del módulo fotovoltaico (actual Planta Fotovoltaica) FV Andévalo de 42,5 MW (AC) con el módulo eólico (futuro Parque Eólico), de 27 MW, permitiendo un aprovechamiento de infraestructura de conexión a red existente, optimizando la producción y la gestión de la energía generada en el punto de conexión.

La planta solar fotovoltaica FV Andévalo tiene una potencia de 42,5 MW, fue tramitada en 2018 y puesta en servicio en 2020. En este marco, se plantea un proyecto de hibridación, donde se pretende complementar la energía generada por el módulo fotovoltaico con un módulo de generación eólica de 27 MW, de manera que formen una única instalación híbrida de generación.

De este modo, se pretende aumentar la producción energética, con la premisa que la potencia generada por el conjunto de ambas instalaciones nunca sobrepase la potencia contratada de la planta fotovoltaica como se recoge en Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio.

De esta manera, la potencia del módulo de generación eólica de la Instalación Híbrida FV Andévalo será de 27 MW. Por lo tanto, la energía eléctrica que generará la Instalación Híbrida FV Andévalo será exportada mediante una red subterránea de media tensión hasta la subestación ST FV Puebla de Guzmán 66/30 KV existente, instalando dentro del edificio nuevas celdas compactas en SF6, bastidores para los contadores y equipos auxiliares.

De este modo, la otra parte del proyecto en las instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de la modificación de la subestación eléctrica transformadora ST Puebla de Guzmán 30/66 KV.