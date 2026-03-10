Sostenibilidad invertirá tres millones en Huelva dentro del Plan Andalucía Actúa para reparación de infraestructuras

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García atiende a los medios de comunicación antes de asistir al Foros de la Caza. - Francisco J. Olmo - Europa Press

CARTAYA (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha avanzado este martes que la Junta de Andalucía destinará tres millones de euros en la provincia de Huelva dentro del Plan Andalucía Actúa para la reparación de daños ocasionados en infraestructuras pecuarias y caminos forestales por los sucesivos temporales. El montante total de la Consejería en toda la comunidad asciende a 49 millones de euros.

A pregunta de los periodistas antes de la inauguración del ciclo andaluz 'Foros de Caza' en Cartaya, ha señalado que la Junta de Andalucía ha aprobado el 'Plan Andalucía Actúa', con el objetivo de reorientar el máximo de recursos económicos posible a mitigar los efectos del temporal que ha castigado a la comunidad y reactivar el tejido productivo y que asciende a casi 1.800 millones de euros.

Al respecto, García ha especificado que su Consejería invertirá 49 millones de euros en infraestructura como vías pecuarias, caminos forestales, equipamiento de uso público y senderos. En la provincia de Huelva se va a invertir tres millones de euros y, concretamente en Cartaya, se van a destinar 64.000 euros en cuatro obras de actuación de recuperación.

Al respecto, la consejera ha señalado que esta semana "ya están empezando las obras en todas las provincias", precisamente, "para la recuperación de esa normalidad", toda vez que ha recordado que la Junta actúa en vías pecuarias y caminos forestales, que alcanzan los 60.000 kilómetros.

"Son vías que interconectan en muchas ocasiones en el mundo rural con poblaciones, pero también son accesos importantes para la ganadería, para la agricultura. Además, en muchas ocasiones los senderos son centros muy importantes de turismo natural que son motores también de esos lugares del mundo rural", ha señalado.

Asimismo, desde la Junta se ha señalado que las obras iniciadas forman parte de una primera fase en la que se acometen aquellas actuaciones calificadas de "urgencia o emergencia". Más adelante se procederá a otras fases con obras de menor urgencia.

El 'Plan Andalucía Actúa' nace con un enfoque basado en la rapidez de actuación, la gestión eficaz y la empatía con los territorios afectados, con el objetivo de adelantar al máximo las medidas de choque y avanzar cuanto antes hacia la normalización de la situación.

En este contexto, la Junta de Andalucía ha puesto en marcha obras de emergencia en aquellas infraestructuras que requieren una intervención inmediata, al tiempo que trabaja en actuaciones de mayor complejidad técnica que necesitan más tiempo y garantías administrativas.

Desde el inicio del tren de borrascas, Andalucía ha gestionado más de 13.700 emergencias. El impacto del temporal también se ha traducido en el desalojo de más de 11.000 personas en las provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba, Jaén, Granada, Huelva y Málaga.