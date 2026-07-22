Un total de 45 jóvenes de Palos de la Frontera (Huelva) se forman en industria verde

Jóvenes de Palos de la Frontera se forman en industria verde. - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Palos (Huelva) ha impulsado un programa de formación por el que 45 jóvenes se preparan para los empleos que demandarán los nuevos proyectos vinculados a las industrias y energías verdes.

Según ha indicado el Ayuntamiento palermo en una nota de prensa, el Consistorio, consciente del "profundo cambio industrial" que está experimentando la provincia de Huelva ha impulsado una nueva estrategia de formación destinada a preparar a los jóvenes para los empleos que demandarán los nuevos proyectos vinculados a las energías verdes.

Con una inversión superior a los 600.000 euros, el Consistorio ha puesto en marcha un programa de formación especializada en el hidrógeno verde, una iniciativa que busca facilitar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral en uno de los sectores con "mayor proyección de futuro".

La revolución industrial impulsada por las energías renovables y el desarrollo de grandes proyectos vinculados al sector está generando una "creciente demanda de profesionales cualificados". Consciente de esta realidad, el Ayuntamiento de Palos de la Frontera ha diseñado un plan formativo que permitirá a 45 jóvenes adquirir los conocimientos y las competencias que las empresas necesitarán en los próximos años.

En este sentido, la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, ha subrayado que esta iniciativa responde al compromiso del Ayuntamiento con el empleo juvenil y con el futuro del municipio. "Queremos que nuestros jóvenes sean los primeros en aprovechar las oportunidades laborales que va a generar el desarrollo del hidrógeno verde y de las energías limpias en nuestro entorno", ha destacado.

En su segunda edición, el programa pone de manifiesto un "importante avance" en materia de igualdad de oportunidades. La participación femenina se ha incrementado de forma "significativa", consolidando la incorporación de mujeres a un sector históricamente ocupado por hombres y abriendo nuevas vías de acceso al empleo.

La iniciativa ofrece tres cursos especializados: mantenimiento de sistemas de instrumentación y control en instalaciones de producción de hidrógeno verde; electricidad y tecnologías de producción y mantenimiento de hidrógeno verde; y mantenimiento y montaje mecánico de equipos industriales de hidrógeno verde. Estos ya han comenzado y se desarrollan en el Centro de Iniciativas Empresariales de Palos de la Frontera con una duración de unas 1.400 horas.

Además de recibir una preparación cualificada, los participantes cuentan con una beca mensual que les ayuda a afrontar los gastos cotidianos durante los diez meses que dura el programa, favoreciendo así que puedan dedicarse plenamente a su formación.

Con este programa, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la formación como herramienta de inclusión y progreso, "anticipándose a las necesidades de un mercado laboral en plena transformación". Palos de la Frontera apuesta por dotar a sus jóvenes de una cualificación adaptada a los nuevos retos industriales, "favoreciendo su inserción laboral y contribuyendo a que el talento local sea protagonista del crecimiento económico que está experimentando la provincia de Huelva".