El TSJA respalda el trabajo de Alcalá (Sevilla) para implantar plantas fotovoltaicas y proteger el paisaje

Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado íntegramente el recurso contencioso-administrativo, contra la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) relativa a la regulación de la implantación de instalaciones de generación de energía solar.

Según ha concretado el Consistorio alcalareño en una nota, la sentencia, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, Sección Segunda, con fecha 11 de septiembre de 2026, respalda la actuación desarrollada por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y confirma la validez de la modificación urbanística aprobada para ordenar territorialmente la implantación de instalaciones fotovoltaicas. El fallo desestima la demanda y establece la imposición de las costas a la parte recurrente.

Así, la resolución judicial ha manifestado la importancia del trabajo desarrollado desde la Delegación de Urbanismo para dotar al municipio de una regulación que permita compatibilizar el desarrollo de las energías renovables con la protección del territorio, el paisaje y el modelo de ciudad.

En este sentido, el TSJA ha reconocido expresamente que el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra tienen capacidad para ordenar los usos del suelo y que la planificación urbanística permite establecer las condiciones y localizaciones más adecuadas para determinados usos. Asimismo, la sentencia señala que la planificación urbanística se desarrolla dentro de un ámbito de defensa del interés público, y que se ha desarrollado partiendo de criterios técnicos, con transparencia, motivación, justificación y con el procedimiento administrativo adecuado para aportar seguridad jurídica.

Uno de los aspectos centrales de la sentencia es que el tribunal ha considerado que la modificación del PGOU no supone impedir totalmente el desarrollo de la energía fotovoltaica, sino "regular su emplazamiento en el término municipal".

De hecho, la resolución ha señalado que queda disponible prácticamente la mitad del suelo no urbanizable del municipio para la implantación de estas instalaciones, concretamente un 52,07%, y concluye que no se ha acreditado que esta superficie "resulte insuficiente para garantizar una producción significativa de electricidad".

Además, la sentencia destaca que la actuación municipal perseguía desde el inicio preservar los valores paisajísticos de Alcalá de Guadaíra, protegiendo lugares como la vega del Guadaíra, el entorno del monumento natural o el escarpe de los alcores, entre otros, y considera que "una implantación descontrolada y dispersa de plantas fotovoltaicas no resulta compatible con una protección equilibrada del paisaje". El TSJA concluye que la regulación municipal "no resulta desproporcionada respecto al objetivo perseguido y que es compatible con el impulso y despliegue de las energías renovables".

La sentencia también avala el procedimiento ambiental seguido para la modificación del PGOU. El tribunal ha considerado que la evaluación ambiental estratégica contempló alternativas y que estas fueron valoradas atendiendo, entre otros aspectos, al paisaje, los usos del suelo, la biodiversidad, el agua y el cambio climático.

Asimismo, el TSJA ha considerado que la modificación no altera de manera sustancial el modelo territorial de Alcalá de Guadaíra, al no modificar la clasificación del suelo, ni el diseño municipal, ni la red de comunicaciones, ni los servicios o las necesidades dotacionales del municipio.

Al hilo, la resolución judicial considera que la exclusión de determinadas zonas para la instalación de plantas fotovoltaicas responde a "una decisión motivada vinculada a la protección de los intereses municipales y al modelo de ciudad".

Para el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, esta sentencia supone un respaldo al trabajo realizado durante años desde la Delegación de Urbanismo para actualizar el planeamiento municipal y anticiparse a los nuevos retos derivados de la expansión de las energías renovables y "pone en valor un modelo de urbanismo responsable con el medio ambiente, sostenible y con visión de futuro".

En suma, la resolución judicial ha valorado la necesidad de que el desarrollo de las energías limpias se produzca "de manera ordenada, compatible con la protección del paisaje y con una planificación territorial que tenga en cuenta el interés general del municipio".

La Delegación de Urbanismo ha apostillado que trabajará para que en el nuevo Plan General Alcalá de Guadaíra avance con una planificación urbanística "rigurosa, que facilite el desarrollo económico y energético, pero que al mismo tiempo preserve sus valores ambientales, paisajísticos y territoriales".