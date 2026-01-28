La Universidad de Córdoba y Ximenez Iluminación acuerdan mejorar la eficiencia energética del alumbrado festivo

El rector, Manuel Torralbo (centro), y la vicerrectora de Innovación y Transferencia, Lourdes Arce, acompañados de autoridades de Ximenez Iluminación e integrantes del grupo de investigación SEJ063. - UCO

La Universidad de Córdoba (UCO) y la empresa cordobesa Ximenez Iluminación han suscrito un convenio de colaboración con el objetivo de mejorar la sostenibilidad y eficiencia energética de la iluminación artística, festiva y ornamental.

Según informa la UCO en una nota, el acuerdo, firmado por el rector de la institución académica, Manuel Torralbo, y el director corporativo de Operaciones y responsable del área de I+D+i de Ximenez Group, Francisco Jaén, permitirá el desarrollo de proyectos de investigación aplicada e innovación en materia de economía verde, vinculados a las actuaciones que la empresa realiza en ciudades, ferias y otros eventos.

En este sentido, el rector de la Universidad de Córdoba ha destacado que la institución cuenta con "un enorme potencial investigador al servicio de los grandes retos actuales, y la sostenibilidad es uno de ellos". Asimismo, ha señalado que "este tipo de alianzas refuerzan la conexión entre investigación, innovación y empresa, y ponen de manifiesto la importancia de la transferencia de conocimiento para avanzar hacia una economía más sostenible e innovadora".

De esta forma, tal y como ha subrayado Torralbo, el acuerdo, "mediante el que la Universidad de Córdoba vuelve a poner su capacidad investigadora al servicio del territorio", es un "ejemplo claro" de cómo el conocimiento generado en la institución "puede aportar soluciones reales y ayudar a empresas cordobesas líderes como Ximenez Iluminación a avanzar hacia modelos más eficientes y respetuosos con el entorno."

Por su parte, el director corporativo de Operaciones de Ximenez Group, Francisco Jaén, ha señalado que "este acuerdo supone un paso más en la estrategia de la compañía por seguir integrando la sostenibilidad en el corazón de todos nuestros proyectos, apoyándonos en la experiencia de 80 años de trabajo junto con la innovación, la digitalización y el conocimiento científico".

En este sentido, ha afirmado que "en Ximenez Iluminación llevamos años apostando por soluciones que reduzcan el consumo energético, la huella ambiental y la contaminación lumínica, y esta colaboración con la UCO nos permitirá avanzar con mayor rigor y capacidad de análisis". Jaén ha añadido que "la aplicación de modelos predictivos e inteligencia artificial nos ayudará a planificar mejor las rutas y actuaciones en calle, optimizando recursos y ofreciendo a las ciudades proyectos cada vez más eficientes y sostenibles".

Concretamente, por parte de la UCO, el convenio contará con el apoyo de los profesores Luis Javier Cabeza, Miguel González-Mohíno y José Javier Pérez, miembros del grupo de 'Dirección de Empresas y Economía Aplicada de la Universidad de Córdoba' (SEJ063), quienes aportarán su experiencia en el ámbito de la sostenibilidad, economía circular, análisis de impacto y modelos de decisión y evaluación de políticas y proyectos, con capacidad para aplicar metodologías cuantitativas y cualitativas avanzadas a entornos empresariales reales.

El acuerdo de colaboración establece, entre otras actividades, la gestión y valorización avanzada de residuos, la optimización digital de procesos y el diseño y evaluación de modelos predictivos e inteligencia artificial orientados a una reducción efectiva del impacto ambiental y a la generación de valor económico y social.

En este sentido, el convenio buscará prototipar soluciones digitales avanzadas, como el desarrollo de esquemas de gemelo digital, cuadros de mando ambientales y modelos de apoyo a la decisión basados en datos que puedan contribuir a mejorar la planificación y el seguimiento ambiental de los proyectos de la empresa cordobesa.

Para ello, se seleccionará una muestra de actuaciones reales y representativas de Ximenez Iluminación, como grandes ferias o campañas de Navidad, que servirán como casos de estudio para aplicar y validar las herramientas y modelos que se vayan desarrollando. A partir de diversas fuentes como inventarios de materiales, flujos de residuos o consumos energéticos, se establecerán indicadores, bases de datos y sistemas de información que sirvan de soporte para la modelización y el análisis.

El acuerdo, que tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables por igual periodo de tiempo, responde, en línea con las tendencias internacionales en digitalización industrial y compromiso ambiental, al interés de favorecer la mejora de la sostenibilidad y la eficiencia en el uso de recursos en un sector intensivo en energía y materiales como es la iluminación urbana y festiva.