La Universidad de Huelva impulsa su primer 'Talent Innovation Lab' dentro del proyecto europeo HEI4S3-RM

HUELVA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pasado 29 de noviembre tuvo lugar en la Universidad de Huelva el acto de constitución del primer Talent Innovation Lab de la Universidad impulsado por el proyecto europeo HEI4S3-RM ('Building Ecosystem Integration Labs at HEI to foster Smart Specialization and Innovation on Sustainable Raw Materials') y la Cátedra Atlantic Copper.

Según ha indicado la Onubense en una nota de prensa, este primer Talent Innovation Lab está enfocado en nuevas tecnologías para un trabajo eficiente en los procesos mineros y tiene como objetivo promover iniciativas que conecten a la Universidad con ecosistemas de innovación regionales y locales en el ámbito de la economía circular y la sostenibilidad en el sector minero, promoviendo el emprendimiento y la creación de empleo en el marco de estos retos.

De este modo, el acto de creación del 'Talent Innovation Lab' se inició con una conferencia inaugural sobre economía circular impartida por el profesor Markus Andreas Reuter (SMS group), y contó con la participación de empresas del sector como Atlantic Copper, Cobre Las Cruces, Insersa, Atalaya Mining y Tharsis Mining, con investigadores de la Onubense con proyectos competitivos del Plan Estatal y europeos en relación con la línea de trabajo del Talent Lab y con las Cátedra Atlantic Copper de la Universidad de Huelva, así como la Cátedra Santa Bárbara de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).

En la mesa redonda posterior a la conferencia, los participantes presentaron sus líneas de trabajo y pusieron en común las buenas prácticas desarrolladas en cada una de las instituciones y los logros obtenidos a raíz de la colaboración entre las empresas y la academia.

Tras las múltiples intervenciones, el acto culminó con la declaración de constitución del 'Talent Innovation Lab' cuyos miembros fundadores son las entidades e investigadores participantes en este acto. Se espera que haya nuevas incorporaciones en futuras actividades.

El proyecto europeo HEI4S3-RM 'Building Ecosystem Integration Labs at HEI to foster Smart Specialization and Innovation on Sustainable Raw Materials' es una iniciativa formada por nueve socios principales --entre ellos la Universidad de Huelva y la de Oviedo en la coordinación-- y 17 miembros asociados de Europa, que busca dar un impulso a la capacidad de innovación europea en el sector de las materias primas y la actividad minera extractiva, y en el marco estratégico de la economía circular y la sostenibilidad.