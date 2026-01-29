La Universidad de Jaén incorpora dos vehículos eléctricos para los desplazamientos institucionales

Cesión de dos vehículos eléctricos a la UJA - UJA

JAÉN 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha incorporado dos vehículos eléctricos para los desplazamientos institucionales en base a su apuesta por la movilidad sostenible.

Ha sido gracias a un acuerdo de colaboración suscrto con Jadisa. El acto de entrega de las llaves de ambos vehículos, recibidas por el rector de la UJA, Nicolás Ruiz, ha tenido lugar este jueves en el Campus Las Lagunillas.

Ruiz ha calificado este acuerdo como "ejemplo de que la colaboración entre la Universidad de Jaén y el tejido empresarial jiennense no solo funciona, sino que da frutos muy positivos". "Es una alianza que va mucho más allá de un simple acuerdo logístico; es el ejemplo de cómo la Universidad de Jaén sabe encontrar aliados de primer nivel para seguir avanzando, incluso en tiempos que requieren una gestión económica compleja", ha afirmado el máximo responsable de la institución.

En este punto, se ha mostrado satisfecho al "saber que los desplazamientos institucionales del equipo de gobierno entre nuestros campus de Jaén y Linares, así como a otras administraciones, dejarán de ser una carga para el entorno".

Con la incorporación de estos dos vehículos 100% eléctricos, se pretende lanzar un mensaje de coherencia institucional, al apostar por la movilidad limpia, y por otro lado de liderazgo ambiental, con acciones reales de cero emisiones para frenar el cambio climático, "liderando la transición energética desde la ejemplaridad".

Respecto al contexto de presupuesto de subsistencia actual de la UJA, Nicolás Ruiz ha apuntado que se obtiene el uso de "vehículos de primer nivel" con un coste cero en inversión, lo que implica que "en lugar de detraer fondos de la docencia o la investigación para renovar nuestra flota, utilizamos la colaboración público-privada para responder a esa necesidad de forma gratuita".

En este sentido, ha indicado que cada euro que se ahorra "se queda dónde debe estar: reforzando las políticas de personal, impulsando la investigación, la transferencia del conocimiento y la innovación y garantizando una formación de excelencia para nuestro estudiantado".